Mukesh Ambani: अंबानी परिवार ने बद्रीनाथ धाम में किए भगवान के दर्शन

Mukesh Ambani: अंबानी परिवार ने बद्रीनाथ धाम में किए भगवान के दर्शन

मुकेश अंबानी हर साल बद्रीनाथ धाम आते हैं और यहां होने वाली विशेष पूजा में हिस्सा लेते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 12, 2023 12:29 IST
अंबानी परिवार ने बाबा बद्रीविशाल के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की

Reliance Industries Limited के चेयरमैन और देश के सबसे बड़े उद्योगपति Mukesh Ambani एक बार फिर भगवान के दर पर पहुंचे हैं। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने दिल खोलकर दान किया है। दरअसल मुकेश अंबानी Badrinath Dham पहुंचे। मुकेश अंबानी के साथ उनकी बहू राधिका मर्चेंट और राधिका की माता भी मौजूद रही। अंबानी परिवार ने बाबा बद्रीविशाल के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी अपने चार्टेड हेलीकॉप्टर से सिविल हेलीपैड बदरीनाथ पहुंचे जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और उके गले में फूलों की माला पहनाई। इस दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। इसके साथ ही वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ Kedarnath मंदिर समिति को 5 करोड रुपए की धनराशि भी भेंट किए है। ढाई करोड रुपए बद्रीनाथ धाम और ढाई करोड रुपए केदारनाथ के लिए दान दिए। एक आम श्रद्धालु की तरह की हर साल उद्योगपति मुकेश अंबानी भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस साल भी वो बाबा के दर्शन करने पहुंचे।

Also Read: Hurun India List: Mukesh Ambani फिर बने सबसे अमीर भारतीय कारोबारी

मुकेश अंबानी ने यहां बाबा बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और विधिवत तरीके से पूजा की और बाबा का आशीर्वाद लिया। मुकेश अंबानी हर साल बद्रीनाथ धाम आते हैं और यहां होने वाली विशेष पूजा में हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर उनकी बहू राधिका मर्चेंट भी अपने ससुर के साथ पूजा-अर्चना करती दिखी। लगातार VIPs का बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले महीने, मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और परिवार के अन्य सदस्य भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गए थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए अपने मुंबई स्थित आवास एंटीलिया में एक फंक्शन की भी मेजबानी की थी। इसमें बॉलीवुड, खेल, व्यापार और राजनीति के कुछ प्रसिद्ध लोग मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि '360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया' की भारतीय अमीरों की 2023 की लिस्ट सामने आई है, जिसमें मुकेश अंबानी एक बार फिर से अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए देश के सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक 66 वर्षीय अंबानी की संपत्तियां दो प्रतिशत बढ़कर 8.08 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं। ऐसे में बाबा की कृपा मुकेश अंबानी पर बनी हुई है।

मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड रुपए की धनराशि भी भेंट किए है

