Hurun India List: Mukesh Ambani फिर बने सबसे अमीर भारतीय कारोबारी

अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे स्थान पर खिसक गए और उनकी संपत्ति में भारी कमी आई है रिपोर्ट की वजह से अडानी के स्टॉक्स के वैल्यू में 100 बिलियन डॉलर की कमी आई है। अडानी 4.74 लाथ करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए इजराइल हमास की लाड़ाई से अडानी पोर्ट पर असर पड़ा है।

New Delhi,UPDATED: Oct 11, 2023 12:35 IST
Reliance Industries के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बार फिर बड़ी छलांग लगाई है। मुकेश अंबानी ने एक बार फिर बड़े-बड़े धुरधंरों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी हो गई है। इस लिस्ट के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतीय का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश अंबानी सिर पर ये ताज कैसे सजा और एक वक्त में अंबानी को टक्कर देने वाले अडानी इस दौड़ में कहां रह गए?

रिपोर्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी की संपत्ति 2014 में 1.65 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 8.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है, और चार गुना की वृद्धि है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे स्थान पर खिसक गए और उनकी संपत्ति में भारी कमी आई है रिपोर्ट की वजह से अडानी के स्टॉक्स के वैल्यू में 100 बिलियन डॉलर की कमी आई है। अडानी 4.74 लाथ करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए इजराइल हमास की लाड़ाई से अडानी पोर्ट पर असर पड़ा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक 2.78 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ साइरस एस पूनावाला ने तीसरे नंबर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। ये तो कहानी टॉप 3 की है बाकि टॉप 10 की दौड़ में कौन से बिजनेस टाउकून्स हैं, वो भी जान लेते हैं।

एचसीएल के शिव नादर के पास 2.28 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है और ये इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।  इसके बाद गोपीचंद हिंदुजा और परिवार 1.76 लाख करोड़ रुपये के साथ पांचवें स्थान पर है। सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के संस्थापक और नेता दिलीप सांघवी 1.64 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ छठे स्थान पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में 259 अरबपति मौजूद हैं, जो पिछले साल की तुलना में 38 नए बने हैं।

एलएन मित्तल और परिवार की संपत्ति 1.62 लाख करोड़ रुपये, राधाकिशन दमानी 1.43 लाख करोड़ रुपये, कुमार मंगलम बिड़ला एंड फैमिली 1.25 लाख करोड़ रुपये और नीरज बजाज एंड फैमिली 1.20 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। 

भारत में सबसे अमीर लोगों के नाम वाली लिस्ट में कई नए लोग शामिल हुए जबकी कई लोगों को इस लिस्ट से बाहर जाना पड़ा।

