मनी लॉन्ड्रिंग केस: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को हाईकोर्ट ने अंतरिम मेडिकल जमानत दी

वेनेगांवकर ने कहा था कि अदालत गोयल के अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को चार सप्ताह के लिए बढ़ा सकती है और फिर उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए नई मेडिकल रिपोर्ट मांग सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 6, 2024 18:56 IST
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी।जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। न्यायमूर्ति एनजे जामदार की एकल पीठ ने कहा कि गोयल को एक लाख रुपये की जमानत देनी होगी और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना होगा। पीठ ने कहा, "आवेदक (गोयल) को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। उन्हें लगाई गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।" हाई कोर्ट ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। 

जमानत

गोयल (75) ने चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। फरवरी में एक विशेष अदालत ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचार लेने की अनुमति दी थी। इसके बाद गोयल ने हाईकोर्ट का रुख किया और योग्यता के आधार पर जमानत मांगी और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की। गोयल के वकील हरीश साल्वे ने अदालत से मानवीय आधार पर मामले पर विचार करने का आग्रह किया था। 

ईडी के वकील

हालांकि, ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जमानत का विरोध किया और कहा कि अगर गोयल का अस्पताल में भर्ती रहने का समय बढ़ा दिया जाता है तो एजेंसी को कोई समस्या नहीं है। वेनेगांवकर ने कहा था कि अदालत गोयल के अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को चार सप्ताह के लिए बढ़ा सकती है और फिर उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए नई मेडिकल रिपोर्ट मांग सकती है। लेकिन साल्वे ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने के अलावा गोयल का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी की और धन शोधन किया। उनकी पत्नी को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था जब ईडी ने मामले में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था। उनकी उम्र और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उसी दिन विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

