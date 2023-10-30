scorecardresearch
NewsकारोबारAU Small Finance Bank और Fincare SFB के मर्जर को मंजूरी

AU Small Finance Bank और Fincare SFB के मर्जर को मंजूरी

फिनकेयर एसएफबी के एमडी और सीईओ राजीव यादव को विलय के बाद एयू एसएफबी का डिप्टी सीईओ नियुक्त किया जाएगा। वह एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल को रिपोर्ट करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 30, 2023 14:19 IST
AU SFB और Fincare SFB के बीच मर्जर को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (AU SFB) और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (Fincare SFB) के बीच मर्जर को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कल यानि 29 अक्टूबर को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के आल स्‍टॉक मर्जर को मंजूरी दी। इस मर्जर को अब भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय कंपीटिशन कमीशन की मंजूरी की जरूरत होगी। जरूरी अप्रूवल मिलने पर फिनकेयर एसएफबी का एयू एसएफबी में विलय हो जाएगा और फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों को अनुमोदित शेयर स्वैप रेश्‍यो पर फिनकेयर एसएफबी में उनके शेयरों के बदले एयू एसएफबी के शेयर मिलेंगे। फिनकेयर एसएफबी के सभी कर्मचारी एयू एसएफबी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे।

शर्तों के अनुसार, फिनकेयर एसएफबी के प्रमोटर फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (FBSL), विलय के पूरा होने से पहले फिनकेयर एसएफबी में 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। फिनकेयर एसएफबी शेयरधारकों को फिनकेयर एसएफबी के 2,000 शेयरों के लिए एयू एसएफबी में 579 शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद, फिनकेयर एसएफबी के मौजूदा शेयरधारकों की एयू एसएफबी में 9.9% हिस्सेदारी होगी।फिनकेयर एसएफबी के एमडी और सीईओ राजीव यादव को विलय के बाद एयू एसएफबी का डिप्टी सीईओ नियुक्त किया जाएगा। वह एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल को रिपोर्ट करेंगे। राजीव यादव एयू एसएफबी की फिनकेयर इकाई का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, जिसमें फिनकेयर एसएफबी के अधिकांश बिजनेस होंगे।

फिनकेयर एसएफबी के सभी कर्मचारी एयू एसएफबी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे
abhishek singh1
Oct 30, 2023