Meftal: क्या आप भी दर्द में ये दवा लेते हैं, इस दवाई पर आई बड़ी ख़बर

क्या आपने सिर दर्द, बदन दर्द या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के Meftal की दवाई ली है। अगर हां, तो सुनिए इस दवाई को लेकर बड़ा सेफ्टी अलर्ट क्या जारी हुआ है। पहले तो ये सुन लीजिए कि बिना डॉक्टर के प्रस्क्रिप्शन पेनकिलर लेना खतरनाक हो सकता है। अब भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानि IPC ने डॉक्टर्स और लोगों को दर्द निवारक दवा मेफ्टाल को लेकर सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मेफ्टाल के ज्यादा सेवन से ड्रेस सिंड्रोम जैसी गंभीर एलर्जी बढ़ सकती है। इसका असर पूरे शरीर पर हो सकता है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाएगी। भारत में बड़े पैमाने पर मेफ्टाल मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। खास बात ये है कि इसे खरीदने के लिए डॉक्टरों के प्रस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। इस दवा को आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसलिए शरीर में किसी भी तरह के दर्द होने पर लोग मेफ्टाल खरीद कर इसका सेवन करते हैं। पीरियड्स में होने वाले दर्द, सिरदर्द और मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों को तेज बुखार आता है तो इसके लिए भी डॉक्टर्स मेफ्टाल देते हैं।

भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने हेल्थ केयर एक्सपर्ट, मरीजों और उपभोक्ताओं को ये सलाह दी है कि अगर मेफ्टाल दवा के सेवन से कोई प्रतिकूल या बुरा असर दिखता है तो उसका सेवन तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का प्रतिकूल असर बहुत रेयर है। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी दवा का रिएक्शन अलग अलग मरीजों पर अलग अलग होता है। वैसे भी डॉक्टर बहुत सीमित खुराक में ही मरीज को मेफ्टाल के सेवन का प्रिस्क्रिप्शन देते है। बावजूद इसके अगर कोई अपनी मर्जी से जरूरत से ज्यादा इस दवा का सेवन करता है तो वह परेशानी में पड़ सकता है।