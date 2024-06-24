scorecardresearch
मझगांव डॉक पनडुब्बी के लिए भारतीय नौसेना से कर सकती है समझौता

सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉकयार्ड कथित तौर पर भारतीय नौसेना के साथ 35,000 करोड़ रुपये के सौदे के बातचीत कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सौदा नौसेना के लिए अतिरिक्त कलवरी-क्लास (स्कॉर्पीन) पनडुब्बियों को प्राप्त करके भारत की पानी के नीचे की ताकत को बढ़ाने के लिए है। तीन अतिरिक्त कलवरी-क्लास पनडुब्बियों पर बातचीत चल रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2024 12:21 IST
झगांव डॉकयार्ड कथित तौर पर भारतीय नौसेना के साथ 35,000 करोड़ रुपये के सौदे

सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉकयार्ड कथित तौर पर भारतीय नौसेना के साथ 35,000 करोड़ रुपये के सौदे के बातचीत कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सौदा नौसेना के लिए अतिरिक्त कलवरी-क्लास (स्कॉर्पीन) पनडुब्बियों को प्राप्त करके भारत की पानी के नीचे की ताकत को बढ़ाने के लिए है। तीन अतिरिक्त कलवरी-क्लास पनडुब्बियों पर बातचीत चल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पनडुब्बियां अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ी होंगी, साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। प्रणोदन में नई तकनीकों की वजह से वे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक दूरी तक यात्रा करने में भी सक्षम होंगी, जो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया तक यात्रा कर सकती हैं।

Also Read: भारत छोड़ने वाले करोड़पतियों की संख्या में आई गिरावट

5,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद

इस बीच, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर सोमवार के कारोबार में 3.48% बढ़कर 4,030 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस कीमत पर, काउंटर पर कारोबार 67.66 रुपये पर हुआ और इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 81,684.45 करोड़ रुपये रहा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस सौदे की कीमत करीब 35,000 करोड़ रुपये हो सकती है, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है। इस सौदे से करीब 5,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। मझगांव वर्तमान में फ्रांस की मदद से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। छठी और अंतिम पनडुब्बी इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 24, 2024