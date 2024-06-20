भारत छोड़ने वाले करोड़पतियों की संख्या में आई गिरावट

एक अंतरराष्ट्रीय फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत छोड़ कर अन्य देशों में बसने वाले भारतीयों की संख्या में इस साल गिरावट आ सकती है। साल 2024 में करीब 4,300 करोड़पतियों ने भारत छोड़ने का मन बनाया है और इनकी पहली पसंद होती है UAE। संस्था की रिपोर्ट की मानें तो भारत छोड़ने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

2024 में 6700 से ज़्यादा करोड़पति UAE गये जबकि USA में 3200 करोड़पति के जाने की खबर

सिर्फ़ भारतीय ही नहीं अन्य देश के लोग भी पलायन कर रहे हैं जिसमें चीन और ब्रिटेन सबसे आगे हैं। अनुमान लगाया गया है कि साल 2024 में क़रीब 1 लाख 28,000 करोड़पति अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में बसने का मन बना चुके हैं। आँकड़ों के अनुसार साल 2024 में 6700 से ज़्यादा करोड़पति UAE गये जबकि USA में 3200 करोड़पति के जाने की खबर है वहीं सिंगापुर में 3500 करोड़पति के बस जाने का अनुमान है।

लोग देश छोड़ कर तो जा रहे हैं मगर अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ रहे

लोग देश छोड़ कर तो जा रहे हैं मगर अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। उनका चलता-फिरता बिज़नेस भी उनके वर्ग के लोग देख रहे हैं जो भारत को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। उनका व्यापार और निवेश भारत के लिए अच्छा साबित हो रहा है जिससे करोड़पतियों की संख्या भारत में बढ़ ही रही है। आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल 3 लाख 26,400 करोड़पति और 120 अरबपति हैं जिससे पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में करोड़पतियों की संख्या 85 फीसदी बढ़ी है।

अपना देश छोड़ दूसरे देश में बसने के कई कारण

पना देश छोड़ दूसरे देश में बसने के कई कारण सामने आते नज़र आये हैं। जैसे सुरक्षा और आर्थिक जरूरत सबसे अहम कारण है। कुछ लोगों को देश में सुरक्षित ना महसूस होने के कारण वो दूसरे देश बस जाते हैं वहीं कुछ लोग आर्थिक मजबूरी के कारण पैसे कमाने के लिए बाहरी देश चले जाते हैं। कुछ अमीर लोग टैक्स में मिलने वाली सुविधा को देख ऐसे देश की ओर खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा कई करोड़पति अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी उच्च शिक्षा के लिए भी पलायन करते हैं।