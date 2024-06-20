Delhi से Malaysia जा रही फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, हैदराबाद में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

हैदराबाद से मलेशिया जा रही फ्लाइट के इंजन में खराबी आने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बाद में बताया गया कि प्लेन के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण हैदराबाद में उसकी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशिया के कुआलालंपुर जा रही थी। लेकिन जैसे ही फ्लाइट ने हैदराबाद से उड़ान भरी उसके इंजन से चिंगारियां निकलने लगीं। इस तरह की तकनीकी खामी नजर आने के बाद प्लेन को वापस हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही लैंड करा दिया गया।

फ्लाइट ने निकलने लगी थी चिंगारी

एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या MH-199 में 138 यात्री सवार थे। फ्लाइट को रात 12.15 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी तरह वह 12.45 तक उड़ान भर सकी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इंजन के आसपास चिंगारी निकलती नजर आई। इसके बाद फ्लाइट को वापस हैदराबाद में लैंड कराने का फैसला लिया गया।

तकनीकी समस्या के बाद लौटा विमान

इस मामले में मलेशिया एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा,'20 जून 2024 को हैदराबाद से कुआलालंपुर जाने वाली फ्लाइट MH199 उड़ान भरने के बाद चढ़ाई के दौरान इंजन में किसी समस्या के कारण हैदराबाद लौट आई।