SpiceJet ने हैदराबाद-अयोध्या सीधी उड़ान बंद की, कहा 'मांग के आधार पर शेड्यूलिंग की गई'

स्पाइसजेट ने कथित तौर पर 2 अप्रैल को मार्ग शुरू करने के दो महीने बाद, 1 जून से हैदराबाद और अयोध्या के बीच अपनी सीधी उड़ानें बंद कर दी हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Jun 13, 2024 15:54 IST
हैदराबाद-अयोध्या सीधी उड़ान बंद की, कहा 'मांग के आधार पर शेड्यूलिंग की गई'
हैदराबाद-अयोध्या सीधी उड़ान बंद की, कहा 'मांग के आधार पर शेड्यूलिंग की गई'

SpiceJet ने कथित तौर पर 2 अप्रैल को मार्ग शुरू करने के दो महीने बाद, 1 जून से हैदराबाद और अयोध्या के बीच अपनी सीधी उड़ानें बंद कर दी हैं। गुरुग्राम स्थित एयरलाइन ने इस साल अप्रैल की शुरुआत से हैदराबाद-अयोध्या मार्ग पर सप्ताह में तीन बार नॉन-स्टॉप उड़ान सेवाएँ शुरू की थीं। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बीटी टीवी को बताया, "उड़ान शेड्यूलिंग पूरी तरह से व्यावसायिक विचारों और मांग से प्रेरित है ।

Noida airport को एशिया प्रशांत क्षेत्र का ट्रांजिट हब बनाएंगे- यूपी सरकार

हैदराबाद से अयोध्या जाने वाले स्पाइसजेट

हैदराबाद से अयोध्या जाने वाले स्पाइसजेट के यात्रियों को कथित तौर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुकना पड़ रहा है, जिससे उड़ान का कुल समय सात घंटे 25 मिनट हो गया है। बीटी स्वतंत्र रूप से यात्रियों के लिए इस व्यवस्था की पुष्टि नहीं कर सका। प्रवक्ता ने कहा, "(लेकिन) हम अभी भी अयोध्या से चेन्नई के लिए सेवाएं संचालित कर रहे हैं।"

महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गौरतलब है कि स्पाइसजेट ने राम मंदिर में अभिषेक समारोह में भाग लेने वाले लोगों को लाने के लिए 21 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी से अयोध्या के लिए एक विशेष उड़ान संचालित की थी। 31 जनवरी को, इसने 1 फरवरी से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, पटना और दरभंगा सहित आठ शहरों से अयोध्या के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की।

Jun 13, 2024