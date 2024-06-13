Noida airport को एशिया प्रशांत क्षेत्र का ट्रांजिट हब बनाएंगे- यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा और एशिया प्रशांत क्षेत्र के ट्रांजिट हब में बदलने की आकांक्षाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें यात्री और उड़ान संचालन क्षमताओं को विश्व स्तर तक बढ़ाया जा रहा है।

advertisement

Also Read: Delhi की सड़कों पर विदेशी कारों को देख क्यों भड़के चीन के राजदूत?

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बन रहा है, जो दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। बयान में कहा गया है, "विशेष रूप से, जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे भारत के लिए पहली बार एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की आकांक्षाओं के साथ विकसित किया जा रहा है।" सरकार ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस जारी करने, संचालन और प्रबंधन और हवाई अड्डे पर कर्मचारियों और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं में तेजी लाई है।

Also Watch: GOOGLE पर सर्च करके देखो ये 6 चीजें, रिजल्ट कर देगा हैरान!

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL), जो स्थानीय औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ हवाई अड्डे के विकास और संचालन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, सुविधा के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं में तेजी ला रहा है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार हवाई अड्डे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। YIAPL ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है, स्विस फर्म जिसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के लिए रियायतकर्ता अनुबंध जीता है। बयान के अनुसार, NIAL और स्थानीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न उद्यमों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) और कोटेशन के लिए अनुरोध (RFQ) के माध्यम से आवेदन मांग रहे हैं। इसमें कहा गया है, "जेवर हवाई अड्डे के व्यापक विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण के अनुरूप एक विस्तृत कार्य योजना को तेजी से लागू किया गया है।

लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए RFP जारी

सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए RFP जारी किए गए हैं। इसके अलावा, बिजली के रख-रखाव और कैंटीन प्रबंधन के लिए कर्मियों को नियुक्त करने के साथ-साथ हवाई अड्डे पर ईंधन स्टेशनों के डिजाइन, विकास, कमीशनिंग, वित्तपोषण और संचालन के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। वर्तमान में, हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण के लिए 1,300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे हवाई अड्डे को चार चरणों में 5,000 हेक्टेयर में विकसित करने की परिकल्पना की गई है।