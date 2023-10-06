Masada Pistol: अब Kanpur में बनेगी इज़रायली पिस्टल

scorecardresearch
NewsकारोबारMasada Pistol: अब Kanpur में बनेगी इज़रायली पिस्टल

Adani Group ने एक बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब  भारतीय सेना को Israel की Masada Pistol Adani Group थमाएगा। इजरायल की हथियार बनाने वाली कंपनी IWI से अडानी ग्रुप का करार हो गया है।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Oct 6, 2023 16:22 IST
किसी भी देश के लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखता है। चाहे वो रणनीति के रूप में हो फिर हाथियार के रुप में। देश की सुरक्षा सबके लिए अहम है। सुरक्षा की बात आए तो हमारे दिमाग में दो तस्वीरें जरुर आती है। पहली सेना और दूसरी पुलिस। जहां पुलिस की जिम्मेदारी देश की आंतरिक सुरक्षा की होती है, वहीं सेना की जिम्मेदारी बाहरी सुरक्षा यानी सीमा की होती है और इन दोनों के लिए जरूरी होती है हथियार। जी हां, अब इसी को और मजबूत करने के लिए Adani Group ने एक बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब  भारतीय सेना को Israel की Masada Pistol Adani Group थमाएगा। इजरायल की हथियार बनाने वाली कंपनी IWI से अडानी ग्रुप का करार हो गया है। इसकी शुरूआत जल्द ही Kanpur में शुरु होने वाली है।  इस पिस्टल का इस्तेमाल सैन्य सेवाओं के लिए किया जाएगा। बता दें आपको तो इस पिस्टल की खासियत बेहद ही रोमांचक है। इससे 17 राउंड लगातार फायरिंग की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 400मीटर तक है। खास बात यह भी है कि यह वीआईपी और व्यत्तिगत सुरक्षा के लिए  बेहद ही छोटा और कॉम्पैक्ट डिजाइन में बनाया गया है ताकि टाइम आने पर हथियार आसानी से छुपाया जा सके।

Also Read: Indian Railways: आखिर भारतीय रेल को क्यों चाहिए भारतीय पहियें

अभी तक भारत में इसका प्रयोग Navy के Marcos Commando कर रहे है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल सेना भी करेंगे। इस पिस्टल के आने से सेना के जवानों को और मजबूती मिलेगी। इजरायल से इंपोर्ट होने के चलते भारत में इस पिस्टल की कीमत बहुत ज्यादा थी जबकि इजरायल में कीमत सिर्फ 105 डॉलर है। हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि इसकी उत्पादन शुरु होने से इसकी कीमतों में भी इजाफा होगा। यही नही अडानी समूह मसाडा पिस्टल के साथ ही 41 तरह के और भी हथियार बनाएगा। इस प्रोजैक्ट को लेकर अडानी समूह ने कानपुर के साढ़ स्थित कई एकड में प्लांट शुरू करने जा रहा है। इस प्लांट में अधिकतर हाथियारों को बनाया जाएगा। सेना तक हथियार पहुंचाने के लिए तैयारी कर ली गई है। बता दें आपको तो यूपी में जल्द ही  Defence Corridor बनने जा रहा है। जिसकी मदद से हथियारों को सेना तक आसानी तक पहुंचाया जाएगा। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 6, 2023