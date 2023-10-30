SBI के ब्रांड एंबेसडर बने Mahendra Singh Dhoni

देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MSD) को अपना ऑफिशियल ब्रांड एंबेसडर बनाया है। बैंक ने बताया कि SBI के ब्रांड एंबेसडर के रूप में धोनी कई मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में संयम बनाए रखने की धोनी की कैपेसिटी, दबाव में स्पष्ट सोच और तेजी से फैसले लेने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता, उन्हें SBI का ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए आइडियल चॉइस बनाता है।

बैंक ने कहा कि धोनी के साथ यह एसोसिएशन रिलायबिलिटी और लीडरशिप की वैल्यू को दर्शाता है और अपने कस्टमर्स के साथ गहरे संबंध बनाने के बैंक के कमिटमेंट का प्रतीक है। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, 'धोनी हमारे ब्रांड के लिए परफेक्ट चॉइस हैं। धोनी के साथ पार्टनरशिप से हमारा लक्ष्य ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और अटूट समर्पण के साथ देश और कस्टमर्स की सेवा करने के हमारे कमिटमेंट को मजबूत करना है।