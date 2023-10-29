Klaus Goersch बने Air India के COO और Executive Vice-President

Air India ने Klaus Goersch को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का पद कंपनी में नया बनाया गया है। कैप्टन गोएर्श RS Sandhu की जगह लेंगे। कंपनी ने ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत कई अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। इस नवसृजित पद पर गोएर्श ओवरसीज फ्लाइट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, ग्राउंड ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कंट्रोल (IOCC) के अलावा केबिन-कू के फंक्शन को देखेंगे। गोएर्श एअर इंडिया के MD और CEO कैंपबेल विल्सन और मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे।

गोएर्श एक लाइसेंस प्राप्त एक पायलट रहें हैं। वे ब्रिटिश एयरवेज और एयर कनाडा में कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। वे एक लाइसेंट प्राप्त एक पायलट रहें हैं। भारत में वे एअर इंडिया के हेडक्वार्टर गुरुग्राम में रहेंगे। एयरलाइन के मौजूदा ऑपरेशन चीफ (COO) कैप्टन RS संधु कंपनी में एडवाइजर की जिम्मेदारी संभालेंगे। संधु, ऑपरेटिंग प्रोसीजर के सलाहकार होंगे , एयरबस A350 के सर्विस में एंट्री वाले प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और एअर इंडिया के नए ट्रेनिंग एकेडमी बनाने वाली टीम को असिस्ट करेंगे। एअर इंडिया के MD और CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा कि गोएर्श के पास दुनिया के बड़े एयरलाइनों में काम करने का अनुभव है। इनका एक्सपीरिएंस कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है। हम एयरलाइन को टॉप पर लेकर जाने के लिए कमिटेड हैं।