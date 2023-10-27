L&T Finance लोन पर दे रहा है boAt की वॉच फ्री

scorecardresearch
NewsकारोबारL&T Finance लोन पर दे रहा है boAt की वॉच फ्री

एल एंड टी फाइनेंस के चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव- अर्बन फाइनेंस, संजय गैरयाली ने कहा कि हम समझते हैं कि मॉडर्न कस्टमर सिर्फ लोन से कहीं अधिक चाहते हैं, वे एक ऐसी लाइफ स्‍टाइल चाहते हैं, जो उनकी टेक-सेवी प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 27, 2023 18:35 IST
L&T Finance दोपहिया वाहन के लिए लोन लेने वाले हर ग्राहक को मुफ्त स्मार्टवॉच दे रहा है
देश की लीडिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में से एक, एलएंडटी फाइनेंस (L&T Finance) ने भारत की अग्रणी वेयरेबल ब्रांड boAt के साथ साझेदारी की है। एलएंडटी फाइनेंस दोपहिया वाहन के लिए लोन लेने वाले हर ग्राहक को मुफ्त स्मार्टवॉच दे रहा है।

एल एंड टी फाइनेंस के चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव- अर्बन फाइनेंस, संजय गैरयाली ने कहा कि हम समझते हैं कि मॉडर्न कस्टमर सिर्फ लोन से कहीं अधिक चाहते हैं, वे एक ऐसी लाइफ स्‍टाइल चाहते हैं, जो उनकी टेक-सेवी प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह से मेल खाता हो। ये वेव मैग्मा स्मार्टवॉच हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, स्लीप ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकर और नोटिफिकेशन अलर्ट सहित कई सुविधाएं देती है।यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए वैलिड है। boAt के को-फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता का कहना है कि हम L&T फाइनेंस के साथ साझेदारी करके उनके ग्राहकों को अपनी स्मार्टवॉच पेश करने को लेकर उत्साहित हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 27, 2023