Power Stock In Focus: पाकिस्तान और भारत के बीच युद्धविराम (India- Pak Ceasefire) की खबर आने के बाद शेयर बाजार में हलचल देखने को मिली थी। भारत और पाकिस्तान के तनाव (India- Pak Tension) के बीच डिफेंस शेयरों (Defence Share) में तेजी आई थी। वहीं, भारत- पाकिस्तान के शांति के बाद पावर शेयर (Power Share) दौड़ पड़े। काफी समय से पावर शेयरों में सुस्ती देखने को मिली थी। हालांकि, निवेशकों को उम्मीद है कि पावर शेयरों में तेजी आ सकती है। ऐसे में वह इस सेक्टर के स्टॉक (Power Sector) में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

पावर सेक्टर क्यों फोकस में? (Why Power Sector is in Focus?)

देश के विकास और तरक्की में पावर सेक्टर का अहम योगदना है। घरों से लेकर फैक्ट्री तक में पावर बहुत जरूरी होता है। अब धीरे-धीरे पावर सेक्टर कंपनियों की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि, इस सेक्टर की कई कंपनियां अभी घाटे का सामना कर रही है।

अब पावर सेक्टर की कंपनियों की कमाई बढ़ रही है। कंपनियां अपना पुराना कर्ज चुका रही हैं। ऐसे में जब कंपनियों की कमाई बढ़ती है और कर्ज कम होता है, तो निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। यही वजह है कि पावर सेक्टर के शेयर एक बार फिर फोकस में आ गए हैं।

किन शेयरों में आएगी सबसे ज्यादा तेजी

13 मई 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पावर कंपनियों के शेयर में 49% तक तेजी आ सकती हैं। इसमें NHPC, NTPC, NLC इंडिया, SJVN और Power Grid जैसी कंपनियां शामिल हैं।

NHPC Share

NHPC कंपनी पर 8 एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह स्टॉक ‘खरीदने लायक’ है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें 49% तक का मुनाफा मिल सकता है। पिछले तीन महीनों में स्टॉक ने 22.4% का रिटर्न दिया है। एनएचपीसी का मार्केट-कैप (NHPC Market Cap) करीब ₹90,000 करोड़ है।

NTPC Share

NTPC पर 23 एक्सपर्ट्स ने ‘BUY’ रेटिंग दी है। इस शेयर में 43% तक की तेजी आ सकती है। पिछले तीन महीनों में शेयर ने करीब 14 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप ₹3.32 लाख करोड़ से ज्यादा है।

NLC इंडिया Share

पावर सेक्टर की जानी मानी कंपनी NLC India को 2 एक्सपर्ट्स ने 'स्ट्रॉन्ग बाय' रेटिंग दी है। यह शेयर 39% तक रिटर्न दे सकता है। पिछले 3 महीनों में यह 22.98% चढ़ चुका है। कंपनी का मार्केट कैप ₹33,140 करोड़ है।

SJVN Share

SJVN पर 3 एक्सपर्ट्स ने ‘होल्ड’ रेटिंग दी है। एक्सपर्ट ने शेयर में 36% तक की तेजी आने की अनुमान जताया है। पिछले 3 महीनों में शेयर ने 16% रिटर्न दिया है।

Power Grid Share

Power Grid पर 21 एक्सपर्ट्स ने 28% तक की तेजी आने की उम्मीद जताई है। पिछले तीन महीनों में शेयर ने 16 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पावर ग्रिड का मार्केट कैप ₹2.79 लाख करोड़ है।