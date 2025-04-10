पता चल गया Suzlon Energy का सपोर्ट लेवल! अगर इसके नीचे जाता है तो NTPC या Tata Power की तरफ देखें
अगर यह पता चल जाए की कब तक स्टॉक में बने रहना है और कब बाहर निकलना है तो फिर काम आसान हो जाता है। जानिए Suzlon Energy पर क्या है एक्सपर्ट की राय?
Suzlon Energy Share Price Strategy: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव भरे दौर में मुनाफा कमाने के लिए आपको सही रणनीति अपनानी होगी। आखिर कोई भी शेयर कब तक होल्ड कर के रखना है इसकी भी कोई समय सीमा होती है।
आपका काम आसान बनाने के लिए बिजनेस टुडे को ICICI Securities के जय ठक्कर ने सुजलॉन एनर्जी पर निवेशकों को अपनी राय दी है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या सलाह दी है?
ICICI Securities के जय ठक्कर ने सुजलॉन एनर्जी पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए कहा कि सुजलॉन के लिए 45 रुपये का भाव अच्छा सपोर्ट है। जब तक शेयर 45 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक शेयर में बना रहना चाहिए।
एक्सपर्ट ने आगे कहा कि अगर स्टॉक 45 रुपये से नीचे जाता है तो निवेशकों को पावर सेक्टर में अन्य स्टॉक जैसे NTPC या Tata Power जैसे शेयरों पर विचार करना चाहिए।
बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.50% या 1.86 रुपये टूटकर 51.23 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.49% या 1.85 रुपये गिरकर 51.23 रुपये पर बंद हुआ था।
1 हफ्ते में 10% से ज्यादा गिरा भाव
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10.72% टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने के दौरान शेयर 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 368 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2098 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.19% या 4.20 रुपये टूटकर 348.75 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.65% या 2.30 रुपये टूटकर 350.65 रुपये पर रहा।
बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.42% या 1.50 रुपये टूटकर 358.25 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.33% या 1.20 रुपये टूटकर 358.50 रुपये पर रहा।