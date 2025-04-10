Suzlon Energy Share Price Strategy: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव भरे दौर में मुनाफा कमाने के लिए आपको सही रणनीति अपनानी होगी। आखिर कोई भी शेयर कब तक होल्ड कर के रखना है इसकी भी कोई समय सीमा होती है।

अगर यह पता चल जाए की कब तक स्टॉक में बने रहना है और कब बाहर निकलना है तो फिर काम आसान हो जाता है। आपका काम आसान बनाने के लिए बिजनेस टुडे को ICICI Securities के जय ठक्कर ने सुजलॉन एनर्जी पर निवेशकों को अपनी राय दी है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या सलाह दी है?

Suzlon Energy Share Price Strategy

ICICI Securities के जय ठक्कर ने सुजलॉन एनर्जी पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए कहा कि सुजलॉन के लिए 45 रुपये का भाव अच्छा सपोर्ट है। जब तक शेयर 45 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक शेयर में बना रहना चाहिए।

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि अगर स्टॉक 45 रुपये से नीचे जाता है तो निवेशकों को पावर सेक्टर में अन्य स्टॉक जैसे NTPC या Tata Power जैसे शेयरों पर विचार करना चाहिए।

Suzlon Energy Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.50% या 1.86 रुपये टूटकर 51.23 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.49% या 1.85 रुपये गिरकर 51.23 रुपये पर बंद हुआ था।

1 हफ्ते में 10% से ज्यादा गिरा भाव

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10.72% टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने के दौरान शेयर 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 368 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2098 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

NTPC Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.19% या 4.20 रुपये टूटकर 348.75 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.65% या 2.30 रुपये टूटकर 350.65 रुपये पर रहा।

Tata Power Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.42% या 1.50 रुपये टूटकर 358.25 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.33% या 1.20 रुपये टूटकर 358.50 रुपये पर रहा।

