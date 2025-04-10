scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारपता चल गया Suzlon Energy का सपोर्ट लेवल! अगर इसके नीचे जाता है तो NTPC या Tata Power की तरफ देखें

पता चल गया Suzlon Energy का सपोर्ट लेवल! अगर इसके नीचे जाता है तो NTPC या Tata Power की तरफ देखें

अगर यह पता चल जाए की कब तक स्टॉक में बने रहना है और कब बाहर निकलना है तो फिर काम आसान हो जाता है। जानिए Suzlon Energy पर क्या है एक्सपर्ट की राय?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 10, 2025 13:37 IST

Suzlon Energy Share Price Strategy: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव भरे दौर में मुनाफा कमाने के लिए आपको सही रणनीति अपनानी होगी। आखिर कोई भी शेयर कब तक होल्ड कर के रखना है इसकी भी कोई समय सीमा होती है। 

अगर यह पता चल जाए की कब तक स्टॉक में बने रहना है और कब बाहर निकलना है तो फिर काम आसान हो जाता है। आपका काम आसान बनाने के लिए बिजनेस टुडे को ICICI Securities के जय ठक्कर ने सुजलॉन एनर्जी पर निवेशकों को अपनी राय दी है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या सलाह दी है?

advertisement

Suzlon Energy Share Price Strategy

ICICI Securities के जय ठक्कर ने सुजलॉन एनर्जी पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए कहा कि सुजलॉन के लिए 45 रुपये का भाव अच्छा सपोर्ट है। जब तक शेयर 45 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक शेयर में बना रहना चाहिए। 

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि अगर स्टॉक 45 रुपये से नीचे जाता है तो निवेशकों को पावर सेक्टर में अन्य स्टॉक जैसे NTPC या Tata Power जैसे शेयरों पर विचार करना चाहिए। 

Suzlon Energy Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.50% या 1.86 रुपये टूटकर 51.23 रुपये पर बंद हुआ था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.49% या 1.85 रुपये गिरकर 51.23 रुपये पर बंद हुआ था। 

1 हफ्ते में 10% से ज्यादा गिरा भाव

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10.72% टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने के दौरान शेयर 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 368 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2098 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

NTPC Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.19% या 4.20 रुपये टूटकर 348.75 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.65% या 2.30 रुपये टूटकर 350.65 रुपये पर रहा। 

Tata Power Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.42% या 1.50 रुपये टूटकर 358.25 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.33% या 1.20 रुपये टूटकर 358.50 रुपये पर रहा। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 10, 2025