scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारकोटक लाइफ ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रॉन्ड एंबेसडर घोषित किया

कोटक लाइफ ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रॉन्ड एंबेसडर घोषित किया

राजकुमार राव ने भी कोटक लाइफ के साथ सहयोग के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। राजकुमार राव ने कहा कि “मुझे लोगों के जीवन में आश्वासन लाने के लिए कोटक लाइफ के मिशन का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Dec 9, 2023 12:57 IST
अभिनेता राजकुमार राव
अभिनेता राजकुमार राव

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कोटक लाइफ) ने आज वित्तीय सुरक्षा (फाइनेंशियल सिक्योरिटी) के महत्व और भविष्य की सुरक्षा में लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राजकुमार राव को अपना नया ब्रांड एंबेसडर घोषित किया। अपनी बेहतरीन प्रतिभा के लिए बड़े पैमाने पर अपनी पहचान बनाने वाले राजकुमार राव, कोटक लाइफ ब्रांड में प्रामाणिकता और व्यापक अपील लाएंगे। व्यक्ति और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर सुधार में विश्वास करना और ग्राहकों में अपना भरोसा बनाए रखना, कोटक लाइफ की प्रमुख नीतियों में शामिल है।  अपनी प्रतिबद्धता और मेहनती व्यक्तित्व के लिए सिनेमा जगत में पॉपुलर राजकुमार राव ब्रॉन्‍ड की इन मौजूदा नीतियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं।

advertisement

Also Read: Meftal: क्या आप भी दर्द में ये दवा लेते हैं, इस दवाई पर आई बड़ी ख़बर

राजकुमार राव ने भी कोटक लाइफ के साथ सहयोग के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। राजकुमार राव ने कहा कि “मुझे लोगों के जीवन में आश्वासन लाने के लिए कोटक लाइफ के मिशन का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। आज योजना बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवारों को अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। और  इसमें जीवन बीमा आम लोगों के वित्त को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2047 तक सरकार के 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को पूरा करने में कोटक लाइफ जिस तरह की अपनी भूमिका निभा रहा है, मैं उनके साथ जुड़ने और उनकी यात्रा के अनुरूप होने की आशा करता हूं”।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 9, 2023