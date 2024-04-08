कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स के आइकॉनिक फंड ने जुटाए 2000 करोड़ रुपये

कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड (कोटक ऑल्ट) ने आज घोषणा की है कि उसके कोटक आइकॉनिक फंड ने सफलतापूर्वक 2000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। ओपन-एंडेड फंड की अवधारणा एक इक्विटी मल्टीएडवाइजर पोर्टफोलियो समाधान के रूप में की गई है। फंड ने बाजार पूंजीकरण और बाजार के ट्रेंड को देखते हुए ज्यादा लाभ उठाने के लिए पोर्टफोलियो में एसेट अलोकेशन में बदलाव (टैक्टिकल अलोकेशन) में डाइवर्सिफाइड एक्टिव और पैसिव रणनीतियों को अपनाकर एक लचीला अप्रोच बनाए रखा है। आज के गतिशील निवेश के माहौल में, निवेशकों के लिए बढ़ती अस्थिरता और लगातार बदलते बाजार के माहौल के साथ तालमेल बिठाना कठिन होता जा रहा है, जिससे निवेशकों के लिए मार्केट साइकिल में इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना और बनाए रखना कठिन हो जाता है। कोटक आइकॉनिक फंड अपने अनुशासित फ्रेमवर्कआधारित निवेश और जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट) के साथ निवेशकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए इसका समाधान करता है।

कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड की सीईओ - इन्वेटस्टनमेंट एंड स्ट्रैाटेजी, लक्ष्मी अय्यर ने कहा कि एयूएम में 2000 करोड़ रुपये की यात्रा निवेशकों के अटूट समर्पण, लचीलेपन और भरोसे का प्रतीक है, जिन्होंने भारतीय इक्विटी के क्षेत्र में कोटक आइकॉनिक को अपने पसंदीदा निवेश विकल्प के रूप में चुना है। कोटक आइकॉनिक फंड निवेशकों की इक्विटी में निवेश के लिए दक्षता और परिचालन में आसानी लाने में मदद करता है। फंड की अनुभवी पेशेवरों की टीम लगातार निवेश की रणनीतियों की पहचान करती है, जो इस फंड के निवेश के लक्ष्‍य के साथ मेल खाती हैं।

कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड के डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस के हेड निशांत कुमार ने कहा कि कोटक आइकॉनिक निवेशकों को उनके इक्विटी आवंटन के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करता है। जो रणनीति के चयन, आवंटन और स्कीवम के प्रदर्शन की निगरानी को गतिशील रूप से संभालता है। कोटक आइकॉनिक फंड कठोर अनुसंधान, अनुशासित फ्रेमवर्क-आधारित निवेश, जोखिम प्रबंधन और भारतीय आर्थिक स्थिति की गहरी समझ की नींव पर बनाया गया है।

कोटक आइकॉनिक फंड एक सेबी रजिस्टचर्ड कैटेगरी III अल्टररनेटिव इन्वेनस्टीमेंट फंड (एआईएफ) है, जिसका प्रबंधन कोटक ग्रुप की अल्ट्रनेटिव एसेट मैनेजमेंट शाखा, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है।