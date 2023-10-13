scorecardresearch
Kareena Kapoor करेंगी कोरियन कंपनी के साथ डील, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को करेंगी एंडोर्स

Kareena Kapoor करेंगी कोरियन कंपनी के साथ डील, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को करेंगी एंडोर्स

भारत में ही मौजूद बड़ी-बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट को कंपनी से बड़ी टक्कर मिल सकती है। मुकेश अंबानी पहले ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बाजार में एंट्री मार चुके हैं और इस कंपनी का नाम Tira जो ईशा अंबानी संभाल रही हैं।

Adarsh
Adarsh
New Delhi,UPDATED: Oct 13, 2023 15:39 IST
बॉलीवुड एक्ट्रस करीना कपूर एक बड़ी डील को अंजाम देने जा रही है
बॉलीवुड एक्ट्रस करीना कपूर एक बड़ी डील को अंजाम देने जा रही है

एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स फिल्मों के अलावा कमाई के लिए स्टार्टअप्स या दूसरी कंपनियों में निवेश करते जा रहे हैं। इस बार में बॉलीवुड की हसीना बेवो ने भी एक बड़ा दांव खेल दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रस Kareena Kapoor एक बड़ी डील को अंजाम देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना कपूर, कोरिया की ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के साथ हाथ मिलाने जा रही है। ऐसे में कई अहम सवाल हैं कि आखिर इस कोरियाई कंपनी में करीना ने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? क्या ये सौदा करीन के लिए फायदे का साबित हो सकता है? आइये जानते हैं। करीना कपूर की जिस कंपनी के साथ डील होने जा रही है, वो एक कोरियाई कंपनी है। जिसका नाम है Sugar Cosmetics और इसकी सब्सिडयरी कंपनी है वेलवेट लाइफस्टाइलू, जिसे  Quench Botanics के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी के साथ करीना ने एक इन्वेस्टर के तौर पर ज्वाइंट वेंचर किया है। यानि की  करीना कपूर खान ने इस कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। 

 Quench Botanics की को फाउंडर और SUGAR Cosmetics की संस्थापक और सीईओ Vinita Singh ने बताया पिछले 12-18 महीनों में हम बाजार में कई  उत्पादों का परीक्षण कर रहे हैं। कोरियाई ब्यूटी प्रोडक्ट की लहर भारत पर हावी हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा सस्ते दाम पर होने की जरूरत है और ये भारतीय लोगों की त्वचा और मौसम की स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए। कोरिया में बना Quench Botanics भारतीय स्किन के लिए अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहता है। विनीता सिंह और करीना की जोड़ी इस सेगमेंट में कमाल करना चाहती हैं। भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाई है। अब समझते हैं कि आखिर कोरियाई कंपनी और करीना कपूर की स्ट्रैटर्जी है क्या? इस साझेदारी के साथ  उम्मीद है कि ब्रांड अगले 12 महीनों में लगभग 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल कर लेगा। कंपनी का ये टारगेट है कि भारत में एक घरेलू नाम बनना है। Quench Botanics प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइटों और अपनी वेबसाइट के अलावा पूरे भारत में 1,000 से अधिक ऑफलाइन स्टोर्स पर मिलता हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमत 400 रुपये की रेंज में है। 600 रुपये, जबकि ट्रैवल साइज प्रोडक्ट 199 रुपये से शुरू होते हैं। आखिर करीना क्यों ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एंट्री करना चाहती है इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारत में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार 2025 तक 17.4 बिलियन डॉलर के पार जा सकता है और 2022 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार 15.6 बिलियन डॉलर का था भारतीय बाजार में ब्यूटी प्रोडक्ट की फलने-फूलने की अपार संभावनाएं है। तभी ग्लोबल कंपनी भारतीय बाजार में आने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है। करीना भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस को फैलाना चाहती हैं। हालांकि भारत में ही मौजूद बड़ी-बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट को इस कंपनी से बड़ी टक्कर मिल सकती है। मुकेश अंबानी पहले ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बाजार में एंट्री मार चुके हैं और इस कंपनी का नाम Tira जो ईशा अंबानी संभाल रही हैं।

Quench Botanics के प्रोडक्ट्स
Quench Botanics के प्रोडक्ट्स

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 13, 2023