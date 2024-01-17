scorecardresearch
Jobs In Israel: नौकरी के लिए टेस्ट देने Rohtak पहुंचे कई राज्यों के युवक, लाखों में मिलेगी सैलरी और सुविधाएं

एमडीयू के पीआर निदेशक सुनीत मुखर्जी ने बताया कि यह इजराइल और भारत सरकार के बिल्डिंग निर्माण, पेंटर और खेती के काम को लेकर करार हुआ है। भारत सरकार और इजराइल के बीच हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती की जा रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 17, 2024 18:10 IST
रोजगार को लेकर हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार ने दस हजार बेरोजगारों युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की थी
भारत सरकार और इजराइल के बीच रोजगार को लेकर हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार ने दस हजार बेरोजगारों युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की थी। अब इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इजराइल में नौकरी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। यह भर्ती छह दिन तक चलेगी। युवाओं का टेस्ट लेने के लिए इजराइल से टीम आई हुई है, जो परीक्षण कर रही है।इजराइल में शटरिंग, पेंटर और खेती के काम लिए ये भर्ती की जा रही है। इजराइल में नौकरी पाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। यहां हरियाणा से ही नहीं, बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान के युवक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस भर्ती में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इजराइल में युद्ध चल रहा है, फिर भी युवा इजराइल में नौकरी करने जाना चाहते हैं। इन युवाओं का कहना है कि यहां रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के कारण वे इजराइल में जाना चाहते हैं। कुछ अन्य युवाओं ने कहा कि मौत तो आनी है, आनी होगी तो यहां भी आ जाएगी। वहां सैलरी ज्यादा मिल रही है। उन्हें कोई डर नहीं है, वे इजराइल में नौकरी करने जाना चाहते हैं। भारत सरकार भेज रही है, आगे वहां पता चलेगा। वहां लाखों में सैलरी मिलेगी। 

Also Read: Delhi: छह लाख की धोखाधड़ी करने वाली महिला अरेस्ट, UPI Payment से किया फर्जीवाड़ा

एमडीयू के पीआर निदेशक ने क्या बताया?

वहीं एमडीयू के पीआर निदेशक सुनीत मुखर्जी ने बताया कि यह इजराइल और भारत सरकार के बिल्डिंग निर्माण, पेंटर और खेती के काम को लेकर करार हुआ है। भारत सरकार और इजराइल के बीच हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती की जा रही है। एमडीयू में यह 16 से 21 जनवरी तक भर्ती चलेगी। 

