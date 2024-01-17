Jobs In Israel: नौकरी के लिए टेस्ट देने Rohtak पहुंचे कई राज्यों के युवक, लाखों में मिलेगी सैलरी और सुविधाएं

भारत सरकार और इजराइल के बीच रोजगार को लेकर हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार ने दस हजार बेरोजगारों युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की थी। अब इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इजराइल में नौकरी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। यह भर्ती छह दिन तक चलेगी। युवाओं का टेस्ट लेने के लिए इजराइल से टीम आई हुई है, जो परीक्षण कर रही है।इजराइल में शटरिंग, पेंटर और खेती के काम लिए ये भर्ती की जा रही है। इजराइल में नौकरी पाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। यहां हरियाणा से ही नहीं, बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान के युवक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस भर्ती में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इजराइल में युद्ध चल रहा है, फिर भी युवा इजराइल में नौकरी करने जाना चाहते हैं। इन युवाओं का कहना है कि यहां रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के कारण वे इजराइल में जाना चाहते हैं। कुछ अन्य युवाओं ने कहा कि मौत तो आनी है, आनी होगी तो यहां भी आ जाएगी। वहां सैलरी ज्यादा मिल रही है। उन्हें कोई डर नहीं है, वे इजराइल में नौकरी करने जाना चाहते हैं। भारत सरकार भेज रही है, आगे वहां पता चलेगा। वहां लाखों में सैलरी मिलेगी।

एमडीयू के पीआर निदेशक ने क्या बताया?

वहीं एमडीयू के पीआर निदेशक सुनीत मुखर्जी ने बताया कि यह इजराइल और भारत सरकार के बिल्डिंग निर्माण, पेंटर और खेती के काम को लेकर करार हुआ है। भारत सरकार और इजराइल के बीच हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती की जा रही है। एमडीयू में यह 16 से 21 जनवरी तक भर्ती चलेगी।