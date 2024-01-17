scorecardresearch
Delhi: छह लाख की धोखाधड़ी करने वाली महिला अरेस्ट, UPI Payment से किया फर्जीवाड़ा

पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि 30 दिसंबर को महिला होटल में दाखिल होने के बाद करीब 15 दिनों तक रही। इस दौरान स्पा का करीब 2 लाख 11 हजार रुपए का बिल हो गया, जबकि स्टे मिलाकर होटल का कुल बिल करीब 5 लाख 80 हजार हो गया। होटल स्टाफ जब भी महिला से बिल की मांग करता महिला एक यूपीआई पेमेंट का मैसेज होटल स्टाफ को दिखा देती थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 17, 2024 17:53 IST
पुलिस ने होटल पुलमैन की शिकायत पर धारा 420 के तहत एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है
Delhi के IGI Airport में 13 जनवरी को पुलिस ने Hotel Pullman की शिकायत पर धारा 420 के तहत एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। होटल की तरफ से आरोप लगाया गया कि महिला 30 दिसंबर को होटल में दाखिल हुई और उसने स्टे के अलावा स्पा की भी सुविधा का लाभ उठाया।इसके बाद पेमेंट की बात पर ऑनलाइन पेमेंट डन का मैसेज दिखा दिया। जब होटल ने अपना अकाउंट चेक किया तो महिला की तरफ से दिखाया गया एक भी पैसा होटल के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था।पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि 30 दिसंबर को महिला होटल में दाखिल होने के बाद करीब 15 दिनों तक रही। इस दौरान स्पा का करीब 2 लाख 11 हजार रुपए का बिल हो गया, जबकि स्टे मिलाकर होटल का कुल बिल करीब 5 लाख 80 हजार हो गया। होटल स्टाफ जब भी महिला से बिल की मांग करता महिला एक यूपीआई पेमेंट का मैसेज होटल स्टाफ को दिखा देती थी।

बात करने पर महिला ने किया हंगामा

होटल स्टाफ ने जब अकाउंट की जांच की तो महिला की तरफ से एक भी ट्रांजेक्शन उन्हें नहीं मिला। होटल की तरफ से कहा गया कि 13 जनवरी को जब महिला होटल खाली करके जाने लगी तो होटल स्टाफ ने उसे लॉबी में रोक कर बिल से संबंधित बात की। आरोप है कि महिला हंगामा करने लगी और साथ-साथ हाथापाई भी की। 

पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

महिला के हंगामा करने के बाद होटल की तरफ से पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया गया और फिर पुलिस ने होटल की तरफ से मिली शिकायत के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में महिला को बेल मिल गई। 

