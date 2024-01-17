scorecardresearch
Commode पर बैठे रहिए, प्लेन लैंड होने ही वाला है', Mumbai-Bengaluru Flight के टॉयलेट में फंसा यात्री

घटना के बाद SpiceJet ने बयान जारी कर खेद व्यक्त किया। एयरलाइन ने अपनी सफाई में कहा है कि यात्री को पूरी जर्नी के दौरान मदद मुहैया कराई गई। अपने बयान में एयरलाइन ने भी घटना की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक मामला 16 जनवरी का है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 17, 2024 16:08 IST
SpiceJet की फ्लाइट के टॉयलेट में एक यात्री इतनी बुरी तरह से फंस गया कि वह फ्लाइट के लैंड होने के बाद ही बाहर निकल सका
SpiceJet की फ्लाइट के टॉयलेट में एक यात्री इतनी बुरी तरह से फंस गया कि वह फ्लाइट के लैंड होने के बाद ही बाहर निकल सका

Mumbai से Bengaluru जाने वाली स्पाइसजेट (SpiceJet) की फ्लाइट के टॉयलेट में एक यात्री इतनी बुरी तरह से फंस गया कि वह फ्लाइट के लैंड होने के बाद ही बाहर निकल सका। एक घंटे से ज्यादा की अपनी यात्रा के दौरान उसने अपना समय टॉयलेट में ही बिताया। इस घटना के बाद अब स्पाइसजेट ने यात्री से माफी मांगी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित यात्री मुंबई से बेंगलुरु के लिए जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में मंगलवार को सवार हुआ। फ्लाइट ने जैसे ही बेंगलुरु से उड़ान भरी यात्री टॉयलेट गया। लेकिन जब उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला। यात्री ने काफी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से दरवाजा नहीं खुल सका। 

लैंडिंग के बाद टेक्नीशियन को बुलाया

कई प्रयासों के बाद भी जब फ्लाइट का दरवाजा नहीं खुला तो यात्री ने क्रू मेंबर्स से दरवाजा खुलवाने की अपील की, लेकिन कई कोशिशों के बाद वह भी दरवाजा नहीं खोल सके। यात्री से तब तक रुकने के लिए कहा गया, जब तक प्लेन लैंड नहीं हो जाता। फ्लाइट के लैंड होने के बाद टेक्नीशियन को बुलाया गया और काफी मशक्क्त के बाद किसी तरह दरवाजा खोला जा सका। इस दौरान यात्री को एक घंटे से ज्यादा समय तक प्लेन के टॉयलेट में ही कैद रहना पड़ा। फ्लाइट में सवार इस यात्री की पूरी यात्रा टॉयलेट के अंदर ही कट गई। 

दरवाजे के नीचे से खिसकाया नोट

इस दौरान क्रू मेंबर ने टॉयलेट के दरवाजे के नीचे से एक नोट अंदर खिसकाया। इसमें लिखा गया था कि हम दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। घबराइए मत, कुछ ही मिनट में प्लेन लैंड हो जाएगा। तब तक आप कमोड की सीट को बंद करके उस पर बैठ जाइए और खुद को सुरक्षित कर लीजिए। लैंडिंग के बाद प्लेन का दरवाजा खुलते ही इंजीनियर आ जाएगा।परेशान मत होइए। 

SpiceJet ने जारी किया बयान

घटना के बाद SpiceJet ने बयान जारी कर खेद व्यक्त किया। एयरलाइन ने अपनी सफाई में कहा है कि यात्री को पूरी जर्नी के दौरान मदद मुहैया कराई गई। अपने बयान में एयरलाइन ने भी घटना की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक मामला 16 जनवरी का है। प्लेन के टॉयलेट का दरवाजा लॉक में खराबी आने के कारण नहीं खुल पाया। एयरलाइन ने दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान पैसेंजर को मदद और गाइडेंस दिया गया। लैंडिंग के बाद एक इंजीनियर ने टॉयलेट का दरवाजा खोला। 

