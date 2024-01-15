Indigo Flight Fight: कोहरे के कारण फ्लाइट हुई लेट, पैसेंजर ने पायलट को ही दिया कूट

scorecardresearch
NewsभारतIndigo Flight Fight: कोहरे के कारण फ्लाइट हुई लेट, पैसेंजर ने पायलट को ही दिया कूट

एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट (6E-2175) का बताया जा रहा है। कोहरे के कारण ये फ्लाइट लेट हो गई थी। जब पायलट अनाउंसमेंट कर रहा था तब यात्री ने उसपर हमला कर दिया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 15, 2024 11:04 IST
Indigo की उड़ान में देरी हुई तो एक पैसेंजर भड़क गया और सीधे पर पायलट पर हमला बोल दिया
सर्दी के इस मौसम में कोहरे का कहर साफ देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इसका असर उड़ानों पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट्स के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इस बीच, जब Delhi Airport पर Indigo की उड़ान में देरी हुई तो एक पैसेंजर भड़क गया और सीधे पर पायलट पर हमला बोल दिया। फ्लाइट में सवार दूसरे यात्रियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 

पायलट पर क्यों भड़का पैसेंजर? 

सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइट में पायलट पर हमला करने वाले शख्स की पहचान साहिल के रूप में हुई है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब पायलट सबके सामने एक अनाउंसमेंट कर रहा था, तभी आरोपी अपनी सीट से उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और हमला कर दिया। उसने पायलट को मुक्का जड़ा और कई हाथ मारे।  

आरोपी के खिलाफ पुलिस लेगी एक्शन

बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच होगी और दोषी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। 

एजेंसी ने शुरू की वायरल वीडियो की जांच 

सूत्रों के मुताबिक, एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट (6E-2175) का बताया जा रहा है। कोहरे के कारण ये फ्लाइट लेट हो गई थी। जब पायलट अनाउंसमेंट कर रहा था तब यात्री ने उसपर हमला कर दिया। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है।

