NewsभारतCovid: डराने लगा कोरोना, सामने आए 600 से ज्यादा केस... तीन लोगों की मौत

Covid: डराने लगा कोरोना, सामने आए 600 से ज्यादा केस... तीन लोगों की मौत

मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। देश में अब तक कोविड टीकों की 220.67 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 12, 2024 20:22 IST
देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने डाराना शुरू कर दिया है

देश में एक बार फिर Covid के मामलों ने डाराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,368 हो गई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में तीन लोगों की मौत हुई है। इनमें से दो केरल के और एक मरीज कर्नाटक का है। बता दें कि 5 दिसंबर 2023 तक रोजाना आने वाले मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन एक नए वैरिएंट के सामने आने और ठंड के मौसम के बाद मामले बढ़ने लगे थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर 2023 को 841 नए मामले सामने आए, जो मई 2021 में रिपोर्ट किए गए सबसे ज्यादा मामलों का 0.2% था।  

होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे लोग

एक्टिव मामलों में से ज्यादातर (92 फीसदी) घर में आइसोलेशन के दौरान ही ठीक हो रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जेएन.1 वैरिएंट न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि कर रहा है और न ही अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।  

डेल्टा वेव के दौरान हुई सबसे ज्यादा मौत

बता दें कि अब तक देश में कोविड की 3 वेव देखी जा चुकी हैं। इसमें अप्रैल-जून 2021 में डेल्टा वेव के दौरान रोजाना आने वाले मामलों और मौतों की घटनाएं चरण पर थीं। तीसरी लहर के दौरान मई में 4 लाख 14 हजार 188 नए मामले और 3 हजार 915 मौतें दर्ज की गईं थीं। कोरोना शुरू होने के बाद से देशभर में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं।  5.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 

2 अरब से ज्यादा टीके लगाए गए

मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। देश में अब तक कोविड टीकों की 220.67 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं।  

