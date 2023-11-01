scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारJet Airways: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज से जुड़ी 538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Jet Airways: ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज से जुड़ी 538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने दावा किया है कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) द्वारा लिए गए ऋण का इस्तेमाल फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 1, 2023 18:31 IST
ED ने कहा कि उसने कानून के मुताबिक जेट एयरवेज गोयल परिवार से जुड़ी 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है
ED ने कहा कि उसने कानून के मुताबिक जेट एयरवेज गोयल परिवार से जुड़ी 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने ED के कानून के मुताबिक जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और नरेश गोयल परिवार से जुड़ी 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। कुर्क की गई संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।  एजेंसी ने एक बयान में कहा, लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित ये संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान  के नाम पर हैं। 74 वर्षीय गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था और एजेंसी ने मंगलवार को मुंबई में आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले उनकी रिमांड सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा था कि जेट एयरवेज के संस्थापक ने विदेशों में विभिन्न ट्रस्ट बनाकर भारत से विदेशों में पैसा भेजा।

advertisement

Also Read: Tata Motors को मिलेगा 765 करोड़ रूपये का मुआवजा

 जांच से पता चला कि आरोपी ने विदेशों में कई ट्रस्ट बनाए हैं और उन ट्रस्टों के माध्यम से उसने विभिन्न अचल संपत्तियां खरीदीं। इसमें कहा गया था कि उन ट्रस्टों का पैसा और कुछ नहीं बल्कि भारत से विदेशों में भेजी गई अपराध की कमाई (POC) है। ईडी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला कि गोयल ने मुंबई में उच्च मूल्य की संपत्तियां खरीदीं और बाद में उसे बेच दिया। उन्होंने भारत में कंपनियों का एक जाल भी बनाया, जिसके जरिए उन्होंने कई अचल संपत्तियां हासिल कीं। एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने दावा किया है कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) द्वारा लिए गए ऋण का इस्तेमाल फर्नीचर, परिधान और आभूषण जैसी अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। गोयल परिवार के आवासीय कर्मचारियों के वेतन और उनकी बेटी की एक उत्पादन कंपनी के परिचालन खर्च का भुगतान भी जेआईएल के खातों से किया गया था।

पीटीआई से इनपुट के साथ

74 वर्षीय गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था
74 वर्षीय गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 1, 2023