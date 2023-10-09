Israel और Palestine के बीच जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है। दोनों देशों में जान और माल का जबरदस्त मुकसान हो रहा है। आपको याद होगा वो दौर जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था, उसका असर आज भी पूरी दुनिया भुगत रही है। वैसे ही इजरायल और हमास की जंग दुनिया के लिए नई मसुबीत खड़ी कर सकती है। इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। भारत के लिए ऐसी दो खतरनाक परिस्थितियां हैं, अगर वो हुईं तो भारत के लिए बड़ी टेंशन पैदा हो सकती है। आखिर भारत के लिए क्या हैं दो सबसे बड़े डर, आइये जानते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन को दुनिया के अलग-अलग देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इजराइल के पक्ष में खुलकर समर्थन की बात कही है तो कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया है। जिसमें से सबसे बड़ा नाम ईरान का है और यही सबसे पहला और बड़ा डर है। क्योंकि अगर ईरान, फिलिस्तीन की मदद के लिए इस लड़ाई में कूदा तो अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में आ जाएगा और फिर इसकी टेंशन भारत के लिए पैदा होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा दशकों पुराना विवाद फिर से गरमा सकता है और अमेरिका से पंगा लेने का मतलब से ढेरों सेंशन्स। दरअसल भारत और ईरान के बीच अच्छा खासा ट्रेड होता है। वित्त वर्ष 2022-23 को देखें तो ट्रे़ड बैलेंस 987 मिलियन डॉलर है। जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में ट्रेड बैलेंस 250 मिलियन डॉलर है और ये आंकड़ा अप्रैल से जुलाई तक का है। आपको बता दें कि जिसमें भारत के बासमती चावल का एक्सपोर्ट 980 मिलियन डॉलर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 189 मिलियन डॉलर है।

ये तो पहली सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी चिंता है, इजरायल के तीन सबसे बड़े पोर्ट्स। वित्त वर्ष 2023 में इजरायल और भारत के बीच बिजनेस बायलेट्रल 10 बिलियन डॉलर के पार निकल चुका है। इजरायल के तीन सबसे बड़े पोर्ट्स भारत के लिहाज से बहुत अहम हो जाते हैं। इसमें gfx in - हाइफ़ा अशोद और इलियट ऐसे तीन पोर्ट्स हैं, जहां बड़ा शिपमेंट होता है। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और व्हीकल्स हैं। जिस तरीके से हमास और इजारयल के बीच लड़ाई चल रही है। अगर इन पोर्ट्स को नुकसान होता है तो भारत के लिए बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी और भारत को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।