Israel-Hamas War: Joe Biden का दावा, सिर कटे बच्चों की तस्वीरें देखीं, बाद में व्हाइट हाउस ने किया इनकार

अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden ने पहले कहा कि उन्होंने बच्चों के सिर काटने की तस्वीरें देखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे के कुछ घंटों बाद White House ने इसका खंडन कर दिया। Israel-Hamas War में सबसे ज्यादा चर्चा हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली बच्चों के सिर काटे जाने वाली खबरों की है। अमेरिकी वेबसाइट वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी अधिकारियों और राष्ट्रपति ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से ऐसी रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है। वो केवल मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रवक्ता ने कहा कि बिडेन ने अपनी टिप्पणी इजरायली पीएम Benjamin Netanyahu के प्रवक्ता के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर आधार की थी।

बता दें कि 6 अक्टूबर को हमास के चरमपंथियों ने इजरायल पर हमला कर दिया था। इस दौरान कई इजराइली नागरिकों की जान चली गई थी। हमास के इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने इजरायली नागरिकों के साथ बर्रबता की है। चरमपंथियों ने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया है। बाइडेन ने कहा, "इजरायल और यहूदी लोगों के कठिन वक्त के बीच कई अरब देश इजरायल की मदद करने के लिए सामने आए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक, इजरायल हमास युद्ध में कफार अजा इलाके में हो रही बर्बरता इजरायली इतिहास के सबसे बर्बर हमलों में गिनी जाएगी। इजरायली मीडिया कफार अजा हमले को साल भर पहले यूक्रेन के बूचा शहर में हुए मानवीय अत्याचार की तरह बता रही है।