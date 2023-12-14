Indigo दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बनी, पढ़िए पूरी खबर

मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से Indigo 13 दिसंबर को दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो ने अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग में उछाल एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी InterGlobe Aviation के स्टॉक में लगातार 12 दिन से जारी तेजी की वजह से आया है। बुधवार को इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में 58.55 रुपए की तेजी देखने को मिली, जो 2,985 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। आज की तेजी के साथ इंटरग्लोब का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1.15 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो करीब 13.8 बिलियन डॉलर है। जबकि, यूनाइटेड एयरलाइंस का अभी मार्केट कैप 13.5 बिलियन डॉलर यानी ₹1.12 लाख करोड़ है। 2015 में लिस्टिंग के बाद से पहली बार इंडिगो स्टॉक में लगातार 12 कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। 28 नवंबर से शुरू हुई तेजी के बाद से अब तक स्टॉक 16% का रिटर्न दे चुका है।

इससे पहले 2021 में 23 अगस्त से लगातार 11 कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली थी। हालांकि, पिछली तेजी में स्टॉक होल्डर्स को 19% का रिटर्न मिला था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और घरेलू एविएशन सेक्टर से बेहतर मांग की वजह से कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) इंडिगो को ₹188.9 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक महीने पहले कंपनी ने Q2FY24 के नतीजे जारी करते हुए यह जानकारी दी थी। पांच साल में यह पहला मौका था जब एविएशन कंपनी को किसी भी वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मुनाफा हुआ था। आम तौर पर इस तिमाही को एविएशन इंडस्ट्री के लिए कमजोर मांग वाला सीजन माना जाता है।