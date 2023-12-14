scorecardresearch
Kia Sonet Facelift आज ग्लोबल मार्केट में होगी लॉन्च,क्या है इसकी खासियत,पढ़िए पूरी खबर

नई सोनेट फेसलिफ्ट में सेल्टोस की तरह 17 ऑटोनोमस लेवल-2 फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो, फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), लेन कीप असिस्ट, रियर ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 14, 2023 11:26 IST
Kia India 14 दिसंबर को अपनी पॉपुलर SUV Sonet का Faceflit भारत सहित ग्लोबल मार्केट में अनवील करने जा रही है

Kia India 14 दिसंबर को अपनी पॉपुलर SUV Sonet का Faceflit भारत सहित ग्लोबल मार्केट में अनवील करने जा रही है। अनवीलिंग इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा। कंपनी अपकमिंग पॉपुलर SUV को नए डिजाइन और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ पेश करेगी। इसके बाद 2024 में भारतीय बाजार में इसे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने 1 दिसंबर को कार का पहला टीजर जारी किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई टीजर आ चुके हैं, जो कार के फ्रंट और रियर के डिजाइन को दिखाते हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि नई सोनेट को ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। साउथ कोरियन ऑटोमेकर कंपनी ने सब-4 मीटर SUV किआ सोनेट को 2020 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद कार को पहली बार बड़ा अपडेट देने जा रही है। इसमें मिड-साइज SUV किआ सेल्टोस से मिलते-जुलते काफी डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। वर्तमान में सोनेट की कीमत 7.79 लाख रुपए (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होती है। नए अपडेट्स के बाद किआ सोनेट फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है। नई किआ सोनेट का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, महिंद्रा XUV300, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से होगा। किआ सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल कई बार टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा जा चुका है। नई सोनेट में इंसर्ट के साथ न्यू डिजाइन ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप्स और नए ड्रॉप-डाउन LED DRLs दिए गए हैं। इसके अलावा नया एयर डैम और न्यू डिजाइन बंपर भी दिया गया है। हालांकि नई सोनेट के फ्रंट से फॉग लैंप्स हटा दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। वहीं रियर में सेल्टोस जैसे नए कनेक्टेड LED टेललैंप्स और नया बंपर दिया गया है।

इंटीरियर में नई सोनेट के डैशबोर्ड डिजाइन में ज्यादा बदलाव शायद ही देखने को मिलें। केबिन में सेंटर पर फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, साथ ही इसमें AC के कंट्रोल्स पर भी कई हल्के-फुल्के बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा वेन्यू और कैरेंस जैसी कंपनियों से उधार लिया गया एक अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा। कार में नए अपहोल्स्ट्री और ट्रिम ऑप्शन भी देख सकते हैं। नई सोनेट में मौजूदा मॉडल के मल्टीपल इंजन और ट्रांसमिशन बरकरार रहेंगे। एंट्री-लेवल वैरिएंट में 82bhp की पावर और 115Nm का टॉर्क वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। वहीं 118bhp की पावर और 172Nm के टॉर्क के साथ 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा जो दो ट्रांसमिशन ऑप्शन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक और 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल के साथ आएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन सॉनेट 250Nm के साथ 114bhp 1.5-लीटर डीजल इंजन पेश करना जारी रखेगा और 6-स्पीड क्लचलेस मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प पेश करेगा। सेफ्टी के लिए नई सोनेट में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनजमेंट (VSM) और एंटीलॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा 6 एयरबैग सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। नई सोनेट फेसलिफ्ट में सेल्टोस की तरह 17 ऑटोनोमस लेवल-2 फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विथ स्टॉप एंड गो, फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), लेन कीप असिस्ट, रियर ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं।

Dec 14, 2023