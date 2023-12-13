BT500: 'Energy transition investment' से सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी- विक्रम गांधी
विक्रम गांधी ने कंपनियों की एक प्रमुख चिंता का जिक्र किया कि क्या टिकाऊ मॉडल अपनाने वाली कंपनियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए हार्वर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि निकट अवधि में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जिन कंपनियों के पास टिकाऊ ग्लाइड पथ हैं, वे बहुत अधिक गुणकों पर व्यापार करती हैं।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विक्रम गांधी ने कहा कि निवेशकों के लिए 'Energy transition investment' दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएटरों में से एक है। बीटी500 वेल्थ समिट में बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग ए़डिटर सिद्धार्थ जराबी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। निवेशक इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। यह अल्फा का एक बड़ा स्रोत है।
इसके बाद प्रोफेसर ने बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियां सबसे बड़ी प्रदूषक हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, वे थर्मल, कोयला और गैस बिजली पर आधारित रही हैं।
"यदि आप उपयोगिताओं (बिजली पैदा करने वाली कंपनियों) को देखें, जो सक्रिय रूप से अपनी ऊर्जा के स्रोत से बिजली बनाने के लिए कोयला और गैस-आधारित से नवीकरणीय-आधारित की ओर बढ़ गई हैं, तो उनके स्टॉक की कीमतों ने उन लोगों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है।"
गांधी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक "धीमी प्रक्रिया" है और कंपनियों को इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि यह समस्या पश्चिम में औद्योगीकरण से होने वाले उत्सर्जन के कारण पैदा हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव भारत जैसे स्थानों पर होने वाला है।