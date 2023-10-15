scorecardresearch
India Vs Pakistan: World Cup Match के लिए Disney+Hotstar लाइव स्ट्रीमिंग 3 करोड़ के पार पहुंची

टीम इंडिया ने अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 191 रनों पर आउट कर शानदार वापसी की। 155/2 पर पाकिस्तान की मजबूत शुरुआत के बाद, मध्य ओवर में एक महत्वपूर्ण बदलाव के कारण टीम ने केवल 39 रन पर आठ विकेट खो दिए।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 15, 2023 13:15 IST
Disney+Hotstar पर भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों की संख्या शनिवार को 3 करोड़ को पार कर गई

Disney+Hotstar पर भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों की संख्या शनिवार को 3 करोड़ को पार कर गई। स्ट्रीमिंग दर्शकों की संख्या 3.5 करोड़ के शिखर पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मैचों का पिछला रिकॉर्ड एशिया कप 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए 2.8 करोड़ का था। डिज़्नी+हॉटस्टार भारत में स्टार स्पोर्ट्स का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है और यह विश्व कप के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रहा था तब मैच की दर्शक संख्या लगातार 2 करोड़ थी। अफगानिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत के बाद, भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपनी क्षमता साबित की है और वह 86 रन पर आउट हो गए, जिससे टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की, जो सभी विकेट खोने से पहले केवल 191 रन ही बना सकी।

Also Read: India Vs Pakistan Match Highlights 2023: रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर चमके, बुमराह, कुलदीप, सिराज ने पाकिस्तान की बैटिंग को नेस्तानाबूत किया

टीम इंडिया ने अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 191 रनों पर आउट कर शानदार वापसी की। 155/2 पर पाकिस्तान की मजबूत शुरुआत के बाद, मध्य ओवर में एक महत्वपूर्ण बदलाव के कारण टीम ने केवल 39 रन पर आठ विकेट खो दिए।

टीम इंडिया ने अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 191 रनों पर आउट कर शानदार वापसी की

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 15, 2023