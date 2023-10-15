scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसIndia Vs Pakistan Match Highlights 2023: रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर चमके, बुमराह, कुलदीप, सिराज ने पाकिस्तान की बैटिंग को नेस्तानाबूत किया

India Vs Pakistan Match Highlights 2023: रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर चमके, बुमराह, कुलदीप, सिराज ने पाकिस्तान की बैटिंग को नेस्तानाबूत किया

मैच के बाद, रोहित शर्मा ने कहा, "एक कप्तान के रूप में मेरा काम वहां भी महत्वपूर्ण है। यह परिस्थितियों को पढ़ना और यह पता लगाना है कि काम करने के लिए सही व्यक्ति कौन है। ऐहम बहुत स्पष्ट थे कि हम क्या करना चाहते हैं। हम इस बात को लेकर दो राय नहीं रखना चाहते थे कि कौन कहां बल्लेबाजी करेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 15, 2023 12:45 IST
रोहित शर्मा ने केवल 63 गेंदों में 86 रन बनाकर भारत को पाकिस्तान पर सात विकेट से शानदार जीत दिलाई
रोहित शर्मा ने केवल 63 गेंदों में 86 रन बनाकर भारत को पाकिस्तान पर सात विकेट से शानदार जीत दिलाई

शनिवार, 14 अक्टूबर को ICC Cricket Wold Cup 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में, Rohit Sharma ने केवल 63 गेंदों में 86 रन बनाकर भारत को पाकिस्तान पर सात विकेट से शानदार जीत दिलाई। यह मैच Ahmedabad के Narendra Modi Stadium में खेला गया, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। मैच को देखने के लिए कई सेलिब्रिटी पहुंचे इसके साथ ही गृह मंत्री Amit Saha ने भी मैच का आनंद लिया। भारत अब तक विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए तीनों मैचों में जीत के साथ अजेय है। भारत ने वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं हारने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बरकरार रखा। वनडे विश्व कप में दोनों देशों के बीच खेले गए सभी आठ मैच भारत ने जीते हैं। भारत के खिलाफ हार विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की पहली हार थी। भारत के लिए रोहित के साथ Shreyas Iyer ने अर्धशतक लगाया. पाकिस्तान के Shaheen Afridi ने Shubman Gill और रोहित शर्मा के दो बेशकीमती विकेट लिए।

advertisement

Also Read: 'आतंकवाद पर आम सहमति नहीं बन पाना दुखद'- PM मोदी

भारत ने पाकिस्तान को 42.5 ओवर में 191 रन पर आउट कर दिया। भारतीय गेंदबाज़ जसप्रित बुमरा, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद सिराज, रवींद्र जड़ेजा और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने 58 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत की प्लेइंग 11 में इशान किशन की जगह शुबमन गिल आए, जबकि पाकिस्तान ने अपने पिछले मैच से अपरिवर्तित 11 खेला। मैच के बाद, रोहित शर्मा ने कहा, "एक कप्तान के रूप में मेरा काम वहां भी महत्वपूर्ण है। यह परिस्थितियों को पढ़ना और यह पता लगाना है कि काम करने के लिए सही व्यक्ति कौन है। ऐहम बहुत स्पष्ट थे कि हम क्या करना चाहते हैं। हम इस बात को लेकर दो राय नहीं रखना चाहते थे कि कौन कहां बल्लेबाजी करेगा।' गेंदबाजों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, गेंदबाज ही आज भी थे जिन्होंने हमारे लिए खेल तैयार किया। मुझे नहीं लगता कि यह 190-पिच थी। एक समय हम 280 के पार देख रहे थे।

पाकिस्तानी गेंदबाजों के पीसने निकालते भारतीय बल्लेबाज
पाकिस्तानी गेंदबाजों के पीसने निकालते भारतीय बल्लेबाज

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 15, 2023