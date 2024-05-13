भारत आज 10 साल तक चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगा: रिपोर्ट

भारत कथित तौर पर अगले 10 सालों के लिए रणनीतिक Chabahar Port के प्रबंधन के लिए Iran के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यह पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। बंदरगाह के संबंध में एक समझौते पर इससे पहले 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे जब PM Modi ईरान गए थे।

advertisement

रिपोर्ट के अनुसार

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि शिपिंग मंत्री Sarbananda Sonowal सोमवार को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ईरान जाएंगे। यह यात्रा इसलिए खास है क्योंकि केंद्रीय मंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम के बीच यात्रा कर रहे हैं।

Also Read: Apple ने iPhone पर ChatGPT के लिए OpenAI के साथ समझौता किया: रिपोर्ट

चाबहार बंदरगाह का महत्व

भारत का लक्ष्य चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के तहत पारगमन केंद्र बनाना है ताकि सीआईएस (स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल) देशों तक पहुंच बनाई जा सके। आईएनएसटीसी भारत और मध्य एशिया के बीच माल की आवाजाही को किफायती बनाने के लिए भारत का दृष्टिकोण है, और चाबहार बंदरगाह इस क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक पारगमन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मूल समझौते में केवल चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल को शामिल किया गया था और इसे हर साल नवीनीकृत किया जाता था। 2016 में ईरान, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चाबहार बंदरगाह, अतीत में भारत और ईरान के बीच वार्ता में प्रमुखता से छाया रहा है, तथा बंदरगाह में भारत की भूमिका के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा, यह बंदरगाह मध्य एशिया में भारतीय व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी मददगार साबित होगा।

चाबहार बंदरगाह कनेक्टिविटी

सोनोवाल ने पहले कहा था कि यह बंदरगाह समृद्ध मध्य एशियाई क्षेत्र को दक्षिण एशियाई बाजारों से जोड़ता है और व्यापार और आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को जोड़ता है। मध्य एशियाई क्षेत्र की पारगमन और परिवहन क्षमता में सुधार होगा, साथ ही उनके लॉजिस्टिक नेटवर्क में भी सुधार होगा। मंत्री ने कहा कि चाबहार बंदरगाह क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारा बनाने की संयुक्त पहल को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य बंदरगाह पर सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंड, सुशासन, कानून का शासन और समानता विकसित करना भी है।