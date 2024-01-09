India-Maldives Dispute: Lakshadweep से जुड़ी इस कंपनी को फायदा

India और Maldives के बीच चल रहे विवाद का फायदा Lakshadweep से जुड़े स्टॉक 'Praveg' में देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट प्लेस में लग्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग के शेयर ने 8 जनवरी को 20% की तेजी के साथ ₹1,037.50 के स्तर पर 52 वीक का हाई बनाया। हालांकि, दिनभर कारोबार के बाद शेयर थोड़ा नीचे आया और 17.51% की तेजी के साथ ₹1,015.95 के स्तर पर बंद हुआ। इसी बीच ट्रैवल कंपनी मेक माय ट्रिप ने बताया कि PM Modi के दौरे के बाद उनके प्लेटफार्म पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च 3400% बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मेक माय ट्रिप ने 'बीचेस ऑफ इंडिया' कैंपेन शुरू किया। वहीं, EaseMyTrip ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी है। कच्छ के रण जैसे टूरिस्ट प्लेस में लग्जरी रिसॉर्ट चलाने वाली कंपनी प्रवेग को पिछले महीने सरकार ने लक्षद्वीप के अगत्ती आइलैंड में 50 से अधिक टैंट के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का काम दिया था।

advertisement

Also Read: Maldives Controversy: क्या इस्लामिक स्टेट का गढ़ बन चुका है Maldives ?

प्रवेग लक्षद्वीप के रिसॉर्ट्स के मेंटेनेंस, स्कूबा डाइविंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट फंक्शन जैसे अन्य बिजनेस एक्टिविटीज की पेशकश करेगी। प्रवेग को तीन साल के लिए लक्षद्वीप का काम दिया गया है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। EaseMyTrip ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी। रविवार देर रात EaseMyTrip के को-फाउंडर निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी दी। निशांत पिट्टी ने कहा,'पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच, हमने फैसला किया है कि हम मालदीव के लिए कोई बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश से 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वह EaseMyTrip पर यह फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे।' निशांत ने यह भी कहा कि लक्षद्वीप में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने अपने प्लेटफार्म पर 5 नए पैकेज भी शुरू किए हैं।' आज EaseMyTrip के शेयर में भी 4.71% की तेजी देखने को मिली, जो स्टॉक एक्सचेंज में इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के नाम से लिस्ट है।