'BJP 250 से कम सीटें जीतती है, तो शेयर मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देगा...', इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले रुचिर शर्मा
रुचिर शर्मा ने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि वह लंबी अवधि में भारत को लेकर 'बहुत सकारात्मक' हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा समय में दुनिया का 'सबसे महंगा' शेयर बाजार है।
निवेशक और लेखक Ruchir Sharma ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में BJP को 250 से कम सीटें मिलती हैं तो शेयर बाजार में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। रॉकफेलर इंटरनेशनल के अध्यक्ष रुचिर शर्मा मुंबई में इंडिया टुडे पॉप-अप कॉन्क्लेव में शामिल हुए।उनसे पूछा गया, क्या गठबंधन सरकारें शेयर बाजारों के लिए खराब हैं? इसी सवाल के जवाब में रुचिर शर्मा ने ये बातें कहीं हैं। रुचिर शर्मा ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर भाजपा 250 (सीटों) से नीचे आती है, तो शेयर बाजार में शुरुआत में बड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा।' शर्मा ने आगे कहा कि अगर बीजेपी को 250 सीटें मिलती हैं तो बाजार एक झटके में 10-20% नीचे गिर जाएगा।
शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या बोले?
रुचिर शर्मा ने मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि वह लंबी अवधि में भारत को लेकर 'बहुत सकारात्मक' हैं।हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा समय में दुनिया का 'सबसे महंगा' शेयर बाजार है। शर्मा ने कहा, यही कारण है कि विदेशी निवेशक आने से कतरा रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जमीनी माहौल में अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। सेशन के दौरान, रुचिर शर्मा ने इस बात का जिक्र किया कि पिछले पांच साल में भारत ने जिस तरह का वेल्थ क्रिएशन देखा है, वैसा दुनिया के किसी भी देश ने नहीं देखा है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से डोमेस्टिक मनी लेड (domestic-money led) के कारण हुआ है। विदेशी भागीदारी बहुत कम रही है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि देश में आय असमानता रिकॉर्ड ऊंचाई पर है. दूसरी ओर शर्मा ने महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा कि अगर महंगाई 8 से 9% पर सरपट दौड़ रही होती तो सत्ता विरोधी लहर कहीं अधिक होती.