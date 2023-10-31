ICICI Lombard ने लॉन्च किया Anywhere Cashless अभियान

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 31, 2023 16:18 IST
भारत की निजी क्षेत्र की लीडिंग जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी ICICI Lombard अपने इनोवेटिव  "एनीवेर कैशलेस" (Anywhere Cashless) अभियान शुरू किया है। इस  फीचर के जरिए आप अपने आसपास के इलाकों में कैशलेस अस्पातालों के नाम जान पाएंगे। यह अभियान 5 प्रमुख शहरों में चलाया गया, जिसमें 2,500 से अधिक अस्पताल शामिल थे, जिसमें लगभग 650 नेटवर्क अस्पताल और अतिरिक्त 1,900 से अधिक गैर-नेटवर्क अस्पताल शामिल थे, जिससे पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस सेवाएं सुनिश्चित की गईं।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हेड ऑफ मार्केटिंग, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और सीएसआर, शीना कपूर ने कहा कि "एनीवेर कैशलेस", ग्राहकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करने की हमारी निरंतर खोज में एक इनोवेटिव और इंडस्‍ट्री की अपने आप में पहली सुविधा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्राहक अब नेटवर्क वाले अस्पताल में ही कैशलेस उपचार तक सीमित नहीं हैं। वे 24 घंटे के नोटिस पर अपनी पसंद के अस्पताल में कैशलेस रीइंबर्समेंट का लाभ उठा सकते हैं। एक इनोवेशन के रूप में जियो-टैगिंग का उपयोग करते हुए हालिया डिजिटल अभियान, हमारे ग्राहकों के साथ अच्छी तरह से जुड़ गया है और इसमें बहुत अच्छा आकर्षण देखा गया है।

abhishek singh1
Oct 31, 2023