ICICI Bank ने लॉन्च किया मॉनसून ऑफर, 2,341 रुपये की EMI पर पाएं iPhone 14

ICICI Bank ने ग्राहकों के लिए 'Monsoon Bonanza' ऑफर लॉन्च किया है। बैंक के ग्राहकों को 50% तक की छूट और कैशबैक के रूप में बोनस का लाभ मिल सकता है, जिसका लाभ बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके उठाया जा सकता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर आकर्षक ईएमआई ऑफर भी उपलब्ध हैं। मॉनसून बोनांजा के तीसरे संस्करण में, ग्राहक फ्लिपकार्ट, ऐप्पल, डेल, सैमसंग, एलजी, मेकमाईट्रिप, वनप्लस, कतर एयरवेज, टाटा क्लिक लक्ज़री, यात्रा और अन्य शीर्ष ब्रांडों से विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं।

मॉनसून बोनान्ज़ा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर:

फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ पर फ्लैट 10% की छूट

क्रोमा पर 10% की छूट पाएं

यात्रा पर 6,017 रुपये तक की छूट

अर्बन लैडर पर 7.5% की छूट पाएं

लैपटॉप पर स्पेशल ऑफर

चुनिंदा ऐप्पल रीसेलर स्टोर्स पर प्रति माह 2,934 रुपये की ईएमआई पर मैकबुक एयर खरीदें। चुनिंदा एचपी लैपटॉप और डेस्कटॉप पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक। Dell लैपटॉप पर 10,000 रुपये तक की छूट

मोबाइल्स पर स्पेशल ऑफर

चुनिंदा Apple पुनर्विक्रेता स्टोर पर बिना किसी अतिरिक्त लागत वाली ईएमआई पर 2,341 रुपये प्रति माह पर iPhone 14, वनप्लस मोबाइल, टीवी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस पर 5,000 रुपये तक, वीवो, श्याओमी और मोटोरोला मोबाइल पर 8,500 रुपये तक का कैशबैक पाएं।

इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्पेशल ऑफर

एलजी, सैमसंग, हायर, पैनासोनिक और अन्य ब्रांडों पर 26,000 रुपये तक का कैशबैक। TCL और Xiaomi के टीवी पर 10,000 रुपये तक की छूट। व्हर्लपूल, हिताची, कैरियर मिडिया, इलेक्ट्रोलक्स और यूरेका फोर्ब्स पर 10,000 रुपये तक की छूट। न्यूनतम 1 लाख रुपये की खरीदारी पर क्रोमा पर 5,000 रुपये की तत्काल छूट।

फ़ैशन पर स्पेशल ऑफर

वेस्टसाइड रिटेल आउटलेट्स पर 1,500 रुपये तक 10% तत्काल छूट। सेंट्रो रिटेल आउटलेट्स पर 1,000 रुपये तक 10% तत्काल छूट। उड़ानों पर स्पेशल ऑफर। MakeMyTrip पर हर सोमवार को घरेलू उड़ानों पर 2000 रुपये तक की तत्काल छूट। कतर एयरवेज पर बिजनेस क्लास पर 10% तक की छूट और इकोनॉमी क्लास पर 7% तक की छूट। EaseMyTrip और Paytm Flights पर घरेलू उड़ानों पर 2023 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 5,000 रुपये तक की छूट।

होटल पर स्पेशल ऑफर

MakeMyTrip पर घरेलू 3, 4 और 5 सितारा होटलों पर 5,000 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय होटलों पर 20,000 रुपये तक की छूट। EaseMyTrip, क्लियरट्रिप के साथ घरेलू होटलों पर 2023 रुपये तक की छूट। द पोस्टकार्ड होटल, वेलकमहेरिटेज, सहारा स्टार और अन्य पर 25% तक की छूट।

ऑनलाइन शॉपिंग पर स्पेशल ऑफर

टाटा क्लिक लग्जरी पर 1,500 रुपये तक की छूट। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट पर 250 रुपये तक की छूट पाएं। ज़ोमैटो पर ऑर्डर करने पर 15% छूट प्राप्त करें। ईज़ीडिनर पर 15% की छूट पाएं। टाटा क्लिक पैलेट, शुगर, ब्राउन स्किन ब्यूटी और तत्वा वेलनेस स्पा पर 50% तक की छूट। ऑनलाइन खरीदारी पर फर्न्स एंड पेटल्स, आईजीपी और फ्लोरिस्टा पर 20% तक की छूट प्राप्त करें। मेडिका बाज़ार पर 5,000 रुपये तक की छूट पाएं। रेडक्लिफ लैब्स और आन्या वेलनेस पर 20% तक की छूट। स्लीप कंपनी पर 2,000 रुपये तक की छूट।



मनोरंजन

Sony LIV प्रीमियम मोबाइल पर उसके वार्षिक पैक पर 40% की तत्काल छूट। Paytm से मूवी टिकट बुकिंग पर फ्लैट 100 रुपये की छूट। ऑफ़र लागू करने से पहले आपको नियम और शर्तें अवश्य जांच लेनी चाहिए।

