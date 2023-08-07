iPhone 15 हो सकता है 13 सितंबर को लॉन्च

9To5Mac की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple सितंबर 13 को एक मेगा इवेंट करने वाला है जिसमें नया आईफोन लॉन्च किया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आईफोन की कीमत और बाकी चीजें लीक हो चुकी है। 2012 से, iPhone लाइटनिंग चार्जर पर निर्भर रहे हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग के अनुसार, आगामी iPhone 15 और iPhone 15 Plus USB-C चार्जिंग को अपनाने के लिए तैयार हैं। अफवाह यह है कि मानक iPhone 15 वेरिएंट में iPhone 14 Pro श्रृंखला के समान 48-मेगापिक्सल के रियर कैमरे होंगे। पिछले कुछ लीक में दावा किया गया है कि iPhone 15 और iPhone 15 Plus मॉडल पुरानी कीमतों पर ही सामने आएंगे। अगर यह सच हुआ तो इन डिवाइसेज की कीमत क्रमश: 79,900 रुपये और 89,900 रुपये हो सकती है।

लीक की मानें तो iPhone 15 Pro और Pro Max मॉडल पुरानी कीमतों पर उपलब्ध नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि iPhone 15 Pro की कीमत $1,099 है, जो पिछले साल के मॉडल मूल्य $999 से अधिक है। इसलिए, Apple भारत में प्रो मॉडल को 1,39,900 रुपये में लॉन्च करने का निर्णय ले सकता है क्योंकि कंपनी प्रत्येक डॉलर की कीमत 100 रुपये तय करती है। इसी तरह, iPhone 15 Pro Max को $1,299 में लॉन्च किया जा सकता है, जो पिछले साल के मॉडल की कीमत $1,099 से अधिक है। भारत में एप्पल 1,59,900 रुपये में नए प्रो मैक्स मॉडल की घोषणा कर सकता है। लेकिन, ये कीमतें अभी तक आधिकारिक नहीं हैं और इसलिए, .यूजर्स को कीमतों के बारे में जानने के लिए कुछ और हफ्तों तक इंतजार करना चाहिए। Apple संभवतः अपना इवेंट इस साल सितंबर में लॉन्च करेगा। Apple इवेंट की आधिकारिक तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं।