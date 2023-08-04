Amazon Great Freedom Festival Sale: Apple iPhone 14 पर 14,000 रुपये की छूट



iPhone 15 लॉन्च से पहले, iPhone 14 भारत में Amazon पर भारी छूट के साथ बिक रहा है। अमेज़न ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल के दौरान, 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ Apple iPhone 14 भारत में 14,000 रुपये की छूट पर उपलब्ध है। मौजूदा सेल के दौरान, iPhone 14 79,900 रुपये से कम होकर 66,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बिक रहा है। खरीदार एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त 1,000 रुपये की तत्काल छूट पा सकते हैं, जिससे कीमत 65,999 रुपये हो जाएगी। यह iPhone 14 की अब तक की सबसे कम कीमत है।

advertisement

Also Read: Bharti Airtel Q1 परिणाम: प्रॉफिट 1,613 करोड़ रुपये ARPU बढ़कर 200 रुपये

गौरतलब है कि अमेज़न ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल भारत में 8 अगस्त को ख़त्म होगा। खरीदार गैलेक्सी Z फोल्ड5, वनप्लस नॉर्ड CE 3, मोटो रेज़र 40, Realme Narzo 60 Pro, iQOO Neo 7 Pro और अन्य पर भी छूट और ऑफर पा सकते हैं। उम्मीद है कि Apple सितंबर महीने में iPhone 15 सीरीज लॉन्च करेगा। नई सीरीज़ में iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max शामिल हो सकते हैं। 9to5Mac की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, टेक दिग्गज सितंबर के तीसरे सप्ताह में आगामी लाइनअप लॉन्च करने की योजना बना रही है, क्योंकि मोबाइल वाहक ने कर्मचारियों को उस दौरान छुट्टियां न लेने की सलाह दी है।

अमेज़न ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल भारत में 8 अगस्त को ख़त्म होगा

कथित तौर पर कर्मचारियों को 13 सितंबर को छुट्टी नहीं लेने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐप्पल 15 सितंबर को प्री-ऑर्डर शुरू कर सकता है। डिज़ाइन के संदर्भ में, iPhone 15 और iPhone 15 Plus अपने पारंपरिक लाइटनिंग पोर्ट के बजाय यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ एक गतिशील द्वीप सुविधा के साथ आने की उम्मीद है। Apple ने जून 2023 में समाप्त तिमाही में 5% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। IDC द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने साल-दर-साल 61 प्रतिशत की समग्र वृद्धि भी दर्ज की, जिससे यह भारत में सबसे बड़े लाभ पाने वालों में से एक बन गई। चीनी निर्माताओं POCO और OnePlus के साथ स्मार्टफोन उद्योग। iPhone की बिक्री, विशेष रूप से गैर-प्रो मॉडल ने, भारत में ब्रांड के लिए प्रभावशाली वृद्धि प्रदान की है। इस साल के अंत तक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 7 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है।

Also Read: सरकार का बड़ा फ़ैसला, टैब लैपटॉप कंप्यूटर इम्पोर्ट पर लगी रोक ! मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही सरकार