देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर Adani Ports के Q4 रिजल्ट्स कैसे रहे?

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर Adani Ports ने क्वार्टर 4 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। अडाणी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और एंड-टु-एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। इसके 13 पोर्ट और टर्मिनल, देश की पोर्ट कैपेसिटी का करीब 24% इसके पास है। अगर इसकी कैपेसिटी देखें तो ये 580 million metric tons per annum है।

रिजल्ट्स

तो चलिए रिजल्ट्स को देख लेते हैं। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 76.87% बढ़कर ₹2,014 करोड़ रहा।(YoY)। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,139 करोड़ रहा था। वहीं पिछली तिमाही (Q3FY24) में ये ​​​₹2,208 करोड़ रहा था। यानी तिमाही आधार (QoQ) पर कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8.76% घटा है।

डिविडेंट

यहां पर कंपनी ने डिविडेंट का भी एलान किया है। प्रति शेयर अडाणी पोर्ट्स ने 6 रुपए के डिविडेंड का एलान किया है। कंपनियां अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं।

रेवेन्यू

अब बात करते हैं रेवेन्यू की। ऑपरेशंस से चौथी तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू यानि आय सालाना आधार पर 19% बढ़कर ₹6,896 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये ₹5,796 करोड़ रुपए रहा था। यानि कंपनी के रेवेन्यू 19% का जंप देखने को मिला है। पिछली तिमाही (Q3FY24) में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ​​​₹6,920 करोड़ रहा था। यानी तिमाही आधार (QoQ) पर कंपनी का रेवेन्यू 0.34% घटा है।

अडानी पोर्ट्स के डोमेस्टिक कार्गो वॉल्यूम

FY24 में अडानी पोर्ट्स के डोमेस्टिक कार्गो वॉल्यूम में सालाना आधार पर 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में कार्गो वॉल्यूम 460 से 480 मीट्रिक टन के बीच रखने का टारगेट तय किया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024 के लिए कंपनी ने 390 मिट्रिक टन का टारगेट रखा था। कंपनी के मुंद्रा पोर्ट से पिछले वित्त वर्ष में 180 मिलियन मिट्रिक टन कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। कंपनी ने इसका भी टारगेट बढ़ाकर मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 180 MMT का टारगेट रखा है।