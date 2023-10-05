कब तक बढ़ा SBI Chairman का कार्यकाल?

देश के सबसे बड़े बैंक State Bank Of India (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया) के चेयरमैन Dinesh Khara के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि दिनेश खारा का कार्यकाल एसबीआई चेयरमैन के तौर पर अगले साल अगस्त महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जानकारी दी गई है। दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल उनके 63 साल की उम्र पहुंचने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। खारा की एसबीआई चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति 7 अक्टूबर 2020 से अगले 3 साल के लिए कि गई थी। नियमों के अनुसार, एसबीआई चेयरमैन की नियुक्ति अधिकतम 63 साल की उम्र तक के लिए हो सकती है।

इसके पहले मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि सरकारी बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार एसबीआई चेयरमैन रिटायरमेंट उम्र मौजूदा 63 साल से बढ़ाकर 65 साल करने पर विचार कर रही है। जबकि, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ये उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने पर विचार कर रही है।