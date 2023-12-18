Dawood ने डर के दम पर कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? पढ़िए पूरी रिपोर्ट !

1993 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन Dawood Ibrahim को लेकर खबरों का बाजार बहुत गर्म है। पाकिस्तान के एक पत्रकार के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद को जहर दे दिया गया। उसकी हालात नाजुक हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इस खबर की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि दाऊद ने डर और खौफ के दम पर अरबों का धंधा खड़ा किया था। भारत-पाकिस्तान ही नहीं दाऊद का कारोबार दुनियाभर के देशों में फैला था। एक वक्त था कि ऐसी कोई गैरकानूनी कारोबार नहीं जहां दाऊद का पैसा न लगा हो। क्या आप जानते हैं दाऊद ने अपने के डर बिनाह पर कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया? जैसा कि आप जानते हैं कि दाऊद के अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की शुरुआत छोटी-मोटी चोरी, हफ्ता वसूली से हुई थी। लेकिन धीरे-धीरे उसने अंडरवर्ल्ड क्राइम का इंटरनेशनल नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसने अपनी कंपनी को नाम दिया 'D COMPANY'। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में उसने काले कारोबार से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद किसी एक धंधे पर टिक कर नहीं रहता था। यहां तक के उसने अपने बिजनेस का विस्तार रियल एस्टेट में भी किया। उसकी प्रॉपर्टी भारत, पाकिस्तान और खाड़ी देशों में हैं। मुंबई के रियल एस्टेट में उसका दबदबा था। उसने रियल एस्टेट के धंधों के दम पर उसने अरबों रुपये कमाए हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में उसके कई फ्लैट्स, होटल, रेस्टोरेंट है।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि दाऊद का कितना बड़ा कारोबार है? अंडरवर्ल्ड डॉन का कारोबार कितना बड़ा है, इसका सही-सही अंदाजा तो कोई नहीं लगा सका है। लेकिन साल 2017 में फोर्ब्स के मुताबिक दाऊद के पास कुल 670 करोड़ डॉलर यानि 55,610 करोड़ रुपये की संपत्ति है। उसकी कमाई का मुख्य जरिया मर्डर, तस्करी, फिरौती, ड्रग्स, जुआ, अवैध शराब, स्मगलिंग और प्रॉपर्टी जैसे अवैध धंधे है। उसके कारोबार को डी कंपनी के लोगों के अलावा मुख्य रूप से बेटी और दामाद संभालते हैं। दाऊद की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा भारत से आता है। वहीं उसकी 50 से अधिक संपत्ति UAE और UK में है। सरकार ने कई राउंड में दाऊद की संपत्तियों को नीलाम किया है। साल 2017 , साल 2020 में भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को नीलाम कर डॉन को झटका दिया। साल 2017 में नीलाम की गई डॉन की संपत्ति को मुंबई स्थित सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीदा था। उसके रौनक अफरोज रेस्टोरेंट, जिसे दिल्ली में जायका के नाम से जाना जाता है, उसे 4.53 करोड़ में खरीदा। वहीं दामरवाला में दाऊद की संपत्ति को 3.53 करोड़ रुपये में बेचा गया। शबनम गेस्ट हाउस को 3.52 करोड़ में नीलाम कर दिया गया। इसी तरह से साल 2020 में भारत सरकार ने दाऊद की 6 और संपत्तियों को बेच दिया। इस नीलामी से 22.79 करोड़ रुपये मिले थे।