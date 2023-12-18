Mark Zuckerberg के नाम होगा दुनिया का सबसे महंगा घर !

सोशल मीडिया कंपनी मेटा के फाउंडर और CEO Mark Zuckerberg दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान घर बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं इस घर में अंडरग्राउंड बंकर जैसे और भी बड़े सीक्रेंट्स होंगे। मार्क जुकरबर्ग के घर से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में कई ऐसी जानकारियां जो आपको चौंका सकती हैं। आइये जानते हैं। दरअसल मार्क ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मिस्टर जुकरबर्ग कथित तौर पर हवाई यानि United States में 27 बिलियन डॉलर जो भारतीय रुपए के अनुसार 2,240 करोड़ है। इतने पैसों की लागत से अपने लिए एक टॉप सीक्रेट हवेली का निर्माण करा रहे हैं। हवेली ही बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। आइये जानते हैं इसकी खासियतें। जुकरबर्ग की इस सीक्रेट हवेली में अंडरग्राउंड बंकर के साथ-साथ बाकी चीजों का भी निर्माण किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जुकरबर्ग के इस सीक्रेट हवेली का निर्माण Kauai के हवाई में द्वीप किया जा रहा है। 1400 एकड़ वाले इस पूरे एरिया में एक दर्जन से ज्यादा बिल्डिंगें होंगी। इसके साथ-साथ इस हवेली में 30 कमरे और 30 बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी बिल्डिंगें एक सुरंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ेंगी।

सुरंग से बाहर निकलने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाएगी। इसके साथ-साथ 5000 वर्ग फुट के एक बंकर का निर्माण किया जाएगा। बंकर को इस तरह से तैयार किया जाएगा जिसमें हर तरह के हमले को सहने की क्षमता रहेगी। जुकरबर्ग के इस सीक्रेट हवेली के लिए ऊर्जा का अपना स्रोत होगा। मतलब अगर बाहर की बिजली सप्लाई बंद भी हो जाती है तो भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो महल बनने जा रहे हैं इसकी सुरक्षा कैसी होगी? तो परिसर में बनने वाली बिल्डिंगों की सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी होने जा रही है। इमारतों और दूसरी एग्जिट और एंट्री गेट में इलेक्ट्रॉनिक तालों के साथ-साथ साउंड प्रूफ दरवाजे लगाए जाएंगे। वहीं, लाइब्रेरी के लिए एक गुप्त दरवाजा बनाया जाएगा। बिल्डिंग के चप्पे-चप्पे पर सीक्रेट कैमरों से नजर रखी जाएगी। अब सोचिए यहां वाटर सप्लाई कैसी होगी? हवेली में पानी सप्लाई की व्यवस्था भी भीतर से ही की जाएगी। इसके लिए एक पंप लगाया जाएगा और पानी स्टोरेज के लिए बड़े टैंक का निर्माण भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आधुनिक इतिहास में जुकरबर्ग के इस घर की गिनती दुनिया के टॉप महंगे घरो में होगी। मार्क अकेले टेक CEO नहीं हैं जो इस तरह से घर में बंकर बना रहे हैं बल्कि ChatGPT मेकर Sam Altman भी कुछ इस तरह की चीजें करने के लिए जाने जाते हैं। साल 2016 में Israeli Defense Force से guns, gold, पोटैशियम आयोडाइड, antibiotics, batteries, water, gas masks जैसी चीजें खरीदी हैं।