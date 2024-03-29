scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारकैसे एक साथ आए Adani और Ambani

कैसे एक साथ आए Adani और Ambani

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी 9.72 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जबकि 6.73 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ गौतम अडाणी इस लिस्ट में 17वें नंबर पर है।

Advertisement
Dipak Singh
Dipak Singh
New Delhi ,UPDATED: Mar 29, 2024 13:16 IST
मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी
मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी

Mukesh Ambani की स्वामित्व वाली Reliance Industries ने Gautam Adani के Adani Power से मध्यप्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लांट की 500 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल खुद करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। यह पहला मौका है जब दो प्रतिद्वंदी अरबपति उद्यमी के बीच किसी तरह की साझेदीरी हुई है। दोनों कंपनियों ने अलग-अलग जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

advertisement

रिलायंस, अडाणी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी

महान एनर्जेन लिमिटेड के 10 रुपए फेस वैल्यू वाले 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जिसका मार्च 2024 तक मार्केट कैप 242.42 बिलियन डॉलर है । कंपनी अभी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल और कंपोजिट, सोलर और हाइड्रोजन, रिटेल और डिजिटल सर्विस प्रोवइड करने का काम करती है। गौतम अडाणी का अडाणी पावर भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है कि हमारी बिजली उत्पादन कैपेसिटी 15,250 मेगावाट है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में थर्मल पावर प्लांट और गुजरात में 40 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं। अडाणी पावर का कहना है कि वह क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कोल बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है।

Also Read: Mutuals Funds को लेकर SEBI की चिंताएं क्या है? आखिर क्या कह दिया सेबी ने

मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी

गुजरात के इन दोनों उद्यमियों (मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी) को अक्सर मीडिया और कमेंटेटर्स एक-दूसरे का प्रतिद्वंदी बताते है।  फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, मुकेश अंबानी 9.72 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जबकि 6.73 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ गौतम अडाणी इस लिस्ट में 17वें नंबर पर है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 29, 2024