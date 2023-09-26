Home Loan: शहरी लोगों के लिए सरकार लाएगी 60,000 करोड़ की होम लोन सब्सिडी

केंद्र सरकार शहरी गरीब और किराए पर रहने वाले लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए जल्द 60 हजार करोड़ रुपए की होम लोन सब्सिडी योजना लाने जा रही है। इसके तहत 9 लाख रुपए तक का लोन सालाना 3-6.5% की सब्सिडी दर पर मिलेगा। 20 साल तक के लिए 50 लाख रुपए से कम का लोन लेने वाले इस योजना के पात्र होंगे। यह योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी से अलग होगी, जिसके तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत हो चुके हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले बेघर, कच्चे घर एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर दिलाने के लिए 22 जून 2015 में पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। इस योजना से कई परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।

घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। साल 2028 तक के लिए आने वाली नई योजना में सरकार की ओर से दिये जाने वाले अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25 लाख लोगों को फायदा होगा। हालांकि, योजना का पूरा आकार घरों की मांग पर निर्भर करेगा। इस संबंध में बैंकों को कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। इसको लेकर बैंकों की जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। हालांकि, बैठक से पहले ही बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी है।

हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री Hardeep Singh Puri ने कहा था कि शहरों में घर खरीदने वालों के लिए नई होम लोन सब्सिडी स्कीम को सितंबर में अंतिम रूप दिया जाएगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा था कि शहरों में किराए पर, झुग्‍गी-झोपड़ी, चौल, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले परिवार अपने घर का सपना देख रहे हैं। वे अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज पर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है।

