Pune में इंजीनियर ढूंढ़ रहा था किराए का फ्लैट, लग गया 3 लाख का चूना

पुणे के एक इंजीनियर, हांसदा को किराए का घर खरीदना महंगा पड़ गया। फ्लैट की तलाश करते समय इस इंजीनियर को एक धोखेबाज से 3 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ गया। हांसदा ने जून में पुणे के बालेवाड़ी में 1 BHK फ्लैट का विज्ञापन देखा और फ्लैट के लिए 2,500 रुपये की टोकन राशि भुगतान की, लेकिन धोखेबाज ने उससे और पैसे मांगे और इसके बाद फोन बंद कर दिया। हांसदा ने FIR दर्ज करवाई।

New Delhi,UPDATED: Sep 21, 2023 17:46 IST
Pune के एक इंजीनियर, श्यामलाल हांसदा को किराए का घर खरीदना महंगा पड़ गया। फ्लैट की तलाश करते समय इस इंजीनियर को एक धोखेबाज से 3 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ गया। हांसदा ने जून में पुणे के बालेवाड़ी में फ्लैट खोजने का प्रयास किया और एक हाउसिंग सोसाइटी में 1 BHK फ्लैट का विज्ञापन देखा। फ्लैट की तस्वीरें आकर्षक थीं और किराया भी सामान्य था।

हांसदा ने विज्ञापन पर क्लिक किया और जल्द ही एक व्यक्ति से व्हाट्सएप पर संपर्क किया, जिसने दावा किया कि वह फ्लैट का मालिक है। वह कहा कि हांसदा फ्लैट देख सकता है, लेकिन इसके लिए 2,500 रुपये की टोकन राशि की जरूरत है। हांसदा ने टोकन राशि का भुगतान कर दिया, और फिर व्यक्ति ने अधिक पैसे मांगना शुरू किया। हांसदा ने उसे और पैसे दिए, धीरे-धीरे इस व्यक्ति ने हांसदा से  3,06,529 रुपये ले लिए। जब हांसदा ने फ्लैट मालिक से पैसे मांगे, तो उसका फोन बंद था। इसके बाद, हांसदा ने साइबर पुलिस से मदद मांगी और FIR दर्ज करवाई।

Published On:
Sep 21, 2023