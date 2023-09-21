scorecardresearch
NewsकारोबारFlipkart Big Billion Days Sale : क्या- क्या मिलेगा सस्ता,मोबाइल पर कितना डिस्काउंट?

Flipkart Big Billion Days Sale : क्या- क्या मिलेगा सस्ता,मोबाइल पर कितना डिस्काउंट?

ग्राहक सेल में फ्लिपकार्ट ओरिजिनल्स पर भी 60% तक की छूट मिलेगी। सेल में मोटोरोला के साउंडबार को 3,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, एनर्जी एफिशिएंट एसी को 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर घर ला सकेंगे।

New Delhi,UPDATED: Sep 21, 2023 16:50 IST
Flipkart पर Big Billion Days Sale की शुरुआत जल्द होने वाली है। कंपनी ने इसे 'साल की सबसे बड़ी सेल' कहा है, और इसके लिए माइक्रोसाइट को लाइव कर दिया है, जिस पर 'Coming Soon' लिखा है।माइक्रोसाइट पर सेल में मिलने वाली कुछ डील्स का भी पता चल गया है। माइक्रोसाइट पर मोबाइल ऑफर के बारे में यह भी लिखा है कि साल के सबसे सस्ते दाम पर उपलब्ध किया जाएगा। इस सेल में कई तरह के बैंक ऑफर और डिस्काउंट की भी आशा है। सेल 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। फिलहाल पेज पर डील लॉक है, लेकिन यह पुष्टि हुई है कि सेल में सैमसंग, ऐपल आईफोन, रियलमी, और पोको के फोनों पर विशेष ऑफर मिलेगा, और यह भी पता चला है कि डिस्काउंट का खुलासा 1 अक्टूबर के बाद होगा।

सेल में ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और एक्सेसरीज़ को 50-80% तक के डिस्काउंट पर खरीद सकेंगे। यहां से बेस्ट सेलिंग टैबलेट को 70% तक के डिस्काउंट पर, कीबोर्ड जैसे आइटम को 99 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, इंक टैंक प्रिंटर पर 60% तक का डिस्काउंट और लैपटॉप पर भी बड़ा छूट मिलेगा।टीवी और एप्लायंस पर 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सेल में एसी पर भी बेस्ट डील मिलेगी, और इसे 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। वॉशिंग मशीन को 4,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। साथ ही, ब्रेकफास्ट एप्लायंस पर 75% की छूट और किचन एप्लायंस पर 299 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। सेल में फैशन कैटेगरी पर 60-90% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहां शूज, कपड़े, और गहनों पर भी भारी डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहक सेल में फ्लिपकार्ट ओरिजिनल्स पर भी 60% तक की छूट मिलेगी। सेल में मोटोरोला के साउंडबार को 3,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, एनर्जी एफिशिएंट एसी को 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर घर ला सकेंगे।

इस सेल में कई तरह के बैंक ऑफर और डिस्काउंट का भी आशा है। सेल 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। फिलहाल पेज पर डील लॉक है, लेकिन यह पुष्टि हुई है कि सेल में सैमसंग, ऐपल आईफोन, रियलमी, और पोको के फोनों पर विशेष ऑफर मिलेगा, और यह भी पता चला है कि डिस्काउंट का खुलासा 1 अक्टूबर के बाद होगा। सेल में ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक आइटम और एक्सेसरीज़ को 50-80% तक के डिस्काउंट पर खरीद सकेंगे। यहां से बेस्ट सेलिंग टैबलेट को 70% तक के डिस्काउंट पर, कीबोर्ड जैसे आइटम को 99 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, इंक टैंक प्रिंटर पर 60% तक का डिस्काउंट और लैपटॉप पर भी बड़ा छूट मिलेगा। टीवी और एप्लायंस पर 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। सेल में एसी पर भी बेस्ट डील मिलेगी, और इसे 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। वॉशिंग मशीन को 4,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे।

साथ ही, ब्रेकफास्ट एप्लायंस पर 75% की छूट और किचन एप्लायंस पर 299 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। सेल में फैशन कैटेगरी पर 60-90% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहां शूज, कपड़े, और गहनों पर भी भारी डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहक सेल में फ्लिपकार्ट ओरिजिनल्स पर भी 60% तक की छूट मिलेगी। सेल में मोटोरोला के साउंडबार को 3,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, एनर्जी एफिशिएंट एसी को 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर घर ला सकेंगे।

Sep 21, 2023