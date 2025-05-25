Volkswagen Golf GTI: Mini Cooper को सीधे टक्कर देगी Volkswagen Golf GTI, लग्जरी फीचर्स देखकर होंगे हैरान

भारत में लग्जरी और परफॉर्मेंस कारों का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। अब इसी कड़ी में Volkswagen अपनी जबरदस्त और स्पोर्टी कार Volkswagen Golf GTI को भारत में कल लॉन्च करेगी। ये कार दुनिया भर में अपने शानदार परफॉर्मेंस, स्टाइल और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है।

भारत में इसे पहली बार Premium Hatchback Segment में पेश किया जाएगा। इस कार का सीधा टक्कर Mini Cooper S जैसी लग्जरी कारों से होगा।

मिलेंगे लग्जरी फीचर्स (GTI Car Features)

Volkswagen Golf GTI में कंपनी ने ढेर सारे प्रीमियम और स्मार्ट फीचर्स दिए हैं। इसमें 12.9 इंच का टचस्क्रीन , 10.25 इंच का Digital Instrument Cluster, सात स्पीकर वाला Premium Audio System, Wireless Charger, Apple CarPlay, Android Auto, और खूबसूरत Ambient Lights मिलेगा।

इसके अलावा कार में Panoramic Sunroof, Three Zone Climate Control, Rear AC Vents, Push Button Start, और Keyless Entry जैसे लग्जरी फीचर्स भी शामिल हैं। स्टाइल के मामले में ये कार किसी से कम नहीं है। इसमें कार में स्पोर्टी GTI Badging और 18 इंच के शानदार Alloy Wheels मिलेगा।

सेफ्टी में पूरा भरोसा (GTI Car Safety)

परफॉर्मेंस के साथ-साथ सेफ्टी को भी Volkswagen ने पहले रखा है। GTI में 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, Hill Hold Assist, Brake Assist, Electronic Differential Lock, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Front Assist, और Rear View Camera जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यह कार सेफ्टी के मामले में भी प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी।

मजबूत इंजन पावर (GTI Engine Power)

Volkswagen Golf GTI में 2.0 लीटर का दमदार (TSI Petrol Engine), जो 265 हॉर्सपावर और 370 Nm का टॉर्क देता है। इसकी खासियत है कि यह कार सिर्फ 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें 7-स्पीड का DSG Automatic Transmission दिया गया है, जो रेसिंग जैसे एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है।

कितनी होगी कीमत? (Volkswagen GTI Price)

Volkswagen इस कार को भारत में CBU यानी Completely Built Unit के रूप में लॉन्च कर रही है। इसका मतलब है कि यह कार पूरी तरह से विदेश से बनकर आएगी। ऐसे में इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो Volkswagen Golf GTI की एक्स-शोरूम कीमत ₹50 लाख से ₹60 लाख के बीच हो सकती है।

Volkswagen Golf GTI की टक्कर भारत में सीधे तौर पर Mini Cooper S जैसी प्रीमियम स्पोर्ट्स हैचबैक कारों से होगी। हालांकि Golf GTI को स्पोर्टी परफॉर्मेंस और दमदार फीचर्स के चलते इस रेस में आगे माना जा रहा है।