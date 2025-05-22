Bajaj Auto बनेगा KTM का सबसे बड़ा मालिक, मोटरसाइकिल की दुनिया में बड़ा बदलाव

बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Limited) एक बड़ा फैसला लेने वाला है। वह ऑस्ट्रिया की मशहूर मोटरसाइकिल कंपनी KTM का सबसे ज्यादा हिस्सा खरीदने जा रहा है। इससे बजाज की ताकत प्रीमियम मोटरसाइकिल (Premium Motorcycle) बाजार में और बढ़ जाएगी।

यह काम बजाज की नीदरलैंड की कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स (Bajaj Auto International Holdings) के जरिए होगा। अभी इसके लिए सरकार की मंजूरी (government approval) चाहिए।

KTM की मदद के लिए खड़ा Bajaj

KTM (KTM), Husqvarna (Husqvarna), और GASGAS (GASGAS) जैसे ब्रांड के लिए जाना जाता है। कंपनी आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही है। नवंबर 2024 में KTM को अदालत की निगरानी (court supervision) में अपनी कंपनी सुधारने के लिए कदम उठाने पड़े। फरवरी 2025 में कर्जदारों ने तय किया कि KTM को अपने कर्ज का 30% हिस्सा चुकाना होगा। इसके लिए 23 मई 2025 की आखिरी तारीख रखी गई।

इस मुश्किल समय में बजाज ऑटो ने KTM को 800 मिलियन डॉलर का बड़ा कर्ज दिया। अब तक बजाज ने 200 मिलियन डॉलर दे दिए हैं और बाकी 600 मिलियन अभी देने हैं। इस पैसे से KTM अपने कर्जदारों को पैसा देगा और कंपनी का काम फिर से शुरू करेगा।

बजाज का बड़ा निवेश

बजाज पियरर बजाज एजी (Bajaj Pierer Bajaj AG) में भी अहम हिस्सेदारी ले रहा है, जो KTM का मालिक है। बजाज ने KTM के गिरवी रखे गए शेयरों को जब्त होने से बचाने के लिए 80 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। इसका मतलब बजाज KTM को मजबूत करने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।

अगर सरकार मंजूरी दे देती है तो बजाज ऑटो KTM के काम को बेहतर करेगा। दोनों कंपनियां मिलकर नए प्रोजेक्ट बनाएंगी और नई पार्टनरशिप करेंगी। यह कदम बजाज को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में शामिल करेगा। साथ ही, यह बजाज की टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ब्रांड बनने की प्लानिंग के साथ मेल खाता है।

भारत की ताकत बढ़ेगी

बजाज ऑटो का यह कदम सिर्फ KTM को बचाने का नहीं है, बल्कि यह भारत की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री (motorcycle industry) की ताकत को भी बढ़ाएगा। इससे साफ दिखता है कि भारत ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहा है।