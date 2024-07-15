HDFC Life Insurance का पहली तिमाही का Net Profit 15% बढ़कर 479 करोड़ रुपये हुआ

HDFC Life Insurance ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1 FY25) में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें इसका शुद्ध लाभ साल-दर-साल 15 प्रतिशत बढ़कर 479 करोड़ रुपये हो गया है।

Bloomberg द्वारा तीन ब्रोकरेज के सर्वेक्षण के अनुसार, यह बढ़ोतरी पहले वर्ष और नवीनीकरण प्रीमियम दोनों में मजबूत बढ़ोतरी से प्रेरित थी, जो बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। अप्रैल-जून की अवधि के लिए बीमाकर्ता की शुद्ध प्रीमियम आय 12,548 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

HDFC Life का वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (APE), जो जीवन बीमा सेक्टर में नई कंपनी के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है, 23 प्रतिशत बढ़कर 2,866 करोड़ रुपये हो गया, जो अनुमानित 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर से थोड़ा कम है। नई कंपनी (VNB) मार्जिन में 120 आधार अंकों के मामूली संकुचन के बावजूद, जो 25% पर आ गया, नई कंपनी का मूल्य साल-दर-साल 18 प्रतिशत बढ़कर 718 करोड़ रुपये हो गया। इन आयों पर बाजार की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है, घोषणा के बाद एनएसई पर HDFC Life के शेयरों में 1.6 प्रतिशत की तेजी आई और यह 645.7 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

ये परिणाम बाजार की चुनौतियों से निपटने में HDFC Life की दृढ़ता और बदलती आर्थिक स्थितियों के बीच विकास की गति को बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं।